Тренер «Ромы» Ди Франческо: «После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой»

вопрос в квалификации тренера...рановато ЭДФу еще работать в большом клубе
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пообещал разобраться в причинах поражения своей команды в матче 26-го тура итальянской Серии А против «Милана».
«Думаю, мы провели хороший первый тайм, очень мало позволив создать «Милану». Но в концовке мы были не слишком убедительны.
После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой. Нам предстоит еще разобраться в причинах этого. Но точно могу сказать уже сейчас, что вопрос не в физической подготовке», – цитирует слова тренера Mediaset Premium.
Игра 26-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан» завершилась со счетом 0:2.