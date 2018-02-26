Тренер «Ромы» Ди Франческо: «После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пообещал разобраться в причинах поражения своей команды в матче 26-го тура итальянской Серии А против «Милана».

«Думаю, мы провели хороший первый тайм, очень мало позволив создать «Милану». Но в концовке мы были не слишком убедительны.

После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой. Нам предстоит еще разобраться в причинах этого. Но точно могу сказать уже сейчас, что вопрос не в физической подготовке», – цитирует слова тренера Mediaset Premium.

Игра 26-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан» завершилась со счетом 0:2.