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    Тренер «Ромы» Ди Франческо: «После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пообещал разобраться в причинах поражения своей команды в матче 26-го тура итальянской Серии А против «Милана».

    «Думаю, мы провели хороший первый тайм, очень мало позволив создать «Милану». Но в концовке мы были не слишком убедительны.

    После пропущенного гола мы утратили контроль над игрой. Нам предстоит еще разобраться в причинах этого. Но точно могу сказать уже сейчас, что вопрос не в физической подготовке», – цитирует слова тренера Mediaset Premium.

    Игра 26-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Милан» завершилась со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 26 февраля 2018, 18:18

      вопрос в квалификации тренера...рановато ЭДФу еще работать в большом клубе

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