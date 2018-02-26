Серия А. «Милан» обыграл «Рому» и приблизился к еврокубковой зоне

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счетом 2:0.

«Милан» набрал 44 очка и остался на седьмой строчке в таблице. У «Сампдории», которая идет шестой, те же 44 очка. Шестое место позволяет команде участвовать в квалификации Лиги Европы. До четвертого места, которое гарантирует место в Лиге чемпионов, миланцев отделяют семь очков. «Рома» с 50-ю очками идет пятой.

Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

Рома – Милан – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кутроне, 48; 0:2 – Калабриа, 74.

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