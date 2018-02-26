Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Милан» обыграл «Рому» и приблизился к еврокубковой зоне

    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счетом 2:0.

    «Милан» набрал 44 очка и остался на седьмой строчке в таблице. У «Сампдории», которая идет шестой, те же 44 очка. Шестое место позволяет команде участвовать в квалификации Лиги Европы. До четвертого места, которое гарантирует место в Лиге чемпионов, миланцев отделяют семь очков. «Рома» с 50-ю очками идет пятой.

    Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

    Рома – Милан – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кутроне, 48; 0:2 – Калабриа, 74.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:33

      оживает что ли потихоньку Милан, который матч уже не пропускает да и победы сплошные, молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 26 февраля 2018, 10:23

      Ай да молодца! Главное не терять этот победный запал. Гаттузо - так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 09:51

      Неожиданный результат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 февраля 2018, 08:36

      В этом году по любасу 7-е будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 26 февраля 2018, 07:56

      вот это команда, вот это Гаттузо, вот это Милан. ФОРЗАААА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 26 февраля 2018, 06:10

      Милан прибавил нереально, в дерби многое решиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 февраля 2018, 01:45

      Молодцы! Неожиданно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 26 февраля 2018, 00:54

      Физика и мотивация - вот чего раньше не хватало. Ну и, как оказалось, Гаттузо в тактике тоже кое-что понимает.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > romvad 26 февраля 2018, 14:12

      и вовсю юзает схему наполи с треугольниками на флангах)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      romvad > iron_Savior 26 февраля 2018, 22:05

      Главное, что правильно юзает )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 26 февраля 2018, 00:44

      Forza ROSSONERI !!!!!!!!! Главное не впасть в эйфорию. ****** Монтеллу ещё раньше менять надо было.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 00:43

      Ну почему такой игры не было раньше???Как сейчас Милан,точнее Миланище играет.Спасибо,Готтузо!!!С победой,красно-черные

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11