Моуринью: «Матчи с «Челси» с годами будут значить для меня все меньше и меньше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 28-го тура АПЛ против «Челси» рассказал об этапе работы в лондонском клубе.

Португалец возглавлял синих с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

«Матчи с «Челси» с годами будут значить для меня все меньше и меньше. Я ушел оттуда несколько лет назад. В следующем сезоне будет три года с момента моего ухода, так что год за годом ощущение того, что я тренировал эту команду, пропадает.

У меня остались хорошие отношения с руководством «Челси». Я не забываю, как добры они были ко мне, когда в июне умер мой отец. В тот момент они показали, что видят во мне друга, и показали уважение», – сказал Моуринью.