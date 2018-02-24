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  • Моуринью: «Матчи с «Челси» с годами будут значить для меня все меньше и меньше»

Моуринью: «Матчи с «Челси» с годами будут значить для меня все меньше и меньше»

24 февраля 2018, 01:23
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 28-го тура АПЛ против «Челси» рассказал об этапе работы в лондонском клубе.

Португалец возглавлял синих с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

«Матчи с «Челси» с годами будут значить для меня все меньше и меньше. Я ушел оттуда несколько лет назад. В следующем сезоне будет три года с момента моего ухода, так что год за годом ощущение того, что я тренировал эту команду, пропадает.

У меня остались хорошие отношения с руководством «Челси». Я не забываю, как добры они были ко мне, когда в июне умер мой отец. В тот момент они показали, что видят во мне друга, и показали уважение», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Mario84
1519426111
Особенно, если я буду тренировать Зенит)
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Urry
1519463091
пока будет тренером, будут значить всегда
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