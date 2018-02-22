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    «Депортиво» Зеедорфа объявил о подписании Мунтари

    Полузащитник Салли Мунтари подписал контракт с «Депортиво». Об этом клуб из Ла-Коруньи сообщил на официальном сайте.

    Соглашение 33-летнего ганца рассчитано до конца текущего сезона.

    Напомним, с 9 февраля Мунтари тренировался с командой в статусе свободного агента.

    «Депортиво» – восьмой клуб в карьере хавбека. Прежде он выступал за «Пескару», саудовский «Аль-Иттихад», «Милан», «Сандерленд», «Интер», «Портсмут» и «Удинезе».

    После 24 туров чемпионата Испании подопечные Кларенса Зеедорфа занимают 19 место в турнирной таблице. Для выхода из зоны вылета их отделяют три очка.

    Источник: ФК «Депортиво»

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    22.02.2018 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 17:38

      Банан кинут заплачет и убежит

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