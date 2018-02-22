«Депортиво» Зеедорфа объявил о подписании Мунтари

Полузащитник Салли Мунтари подписал контракт с «Депортиво». Об этом клуб из Ла-Коруньи сообщил на официальном сайте.

Соглашение 33-летнего ганца рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, с 9 февраля Мунтари тренировался с командой в статусе свободного агента.

«Депортиво» – восьмой клуб в карьере хавбека. Прежде он выступал за «Пескару», саудовский «Аль-Иттихад», «Милан», «Сандерленд», «Интер», «Портсмут» и «Удинезе».

После 24 туров чемпионата Испании подопечные Кларенса Зеедорфа занимают 19 место в турнирной таблице. Для выхода из зоны вылета их отделяют три очка.