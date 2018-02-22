Капитан «Црвены Звезды» Дональд: «Мы заслуживали выхода в 1/8 финала»

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд отметил, что ЦСКА незаслуженно оказался в 1/8 финала Лиги Европы, так как его команда в противостоянии с армейцами создала больше опасных моментов у ворот соперника.

«В обеих встречах мы создали больше моментов, чем соперник. Думаю, мы заслуживали выхода в 1/8 финала», – считает Дональд.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).