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    Капитан «Црвены Звезды» Дональд: «Мы заслуживали выхода в 1/8 финала»

    Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд отметил, что ЦСКА незаслуженно оказался в 1/8 финала Лиги Европы, так как его команда в противостоянии с армейцами создала больше опасных моментов у ворот соперника.

    «В обеих встречах мы создали больше моментов, чем соперник. Думаю, мы заслуживали выхода в 1/8 финала», – считает Дональд.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 06:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2018, 14:04

      Вы за 2 матча не смогли ни одного гола забить - если Дональд не в курсе, то без голов нельзя победить. О чём вообще речь?

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 12:48

      В обеих встречах мы создали больше моментов - чего, за 6 ударов из которых 1 в створ или в Белграде из 9 ударов 2 в створ, а то как у коней на выезде 18 и 5 и дома 21 и 10, смешная обезьянка

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 11:01

      и каждый раз подобные разговоры после матча, надо было играть на победу и забивать а не после игры говорить что заслуживали а что нет.

      3
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 22 февраля 2018, 10:50

      Такие же кривожопые!Не могли попасть почти в пустые ворота!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 февраля 2018, 10:14

      Ну могли ,но не прошли.Футбольный бог так распорядился и забрал долг за Краснодар.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 22 февраля 2018, 08:53

      Поражение надо принимать достойно, кто забил тот и выиграл, а не тот кто больше по воротам бил

      6
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 февраля 2018, 08:49

      Момент - это всего лишь момент....а гол - это результат...
      Удачи сербам... ЦСКА вперед...!!!

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 22 февраля 2018, 08:46

      Каприз фортуны непредсказуем!

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 22 февраля 2018, 08:37

      Каждый получил по заслугам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 22 февраля 2018, 08:37

      С такой не по-спортивному грубой игрой твоего клуба, Дональд, скажу тебе, ты не прав. Не заслуживали.

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