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    «Локомотив» перед матчем с «Ниццей» угостит болельщиков чаем и будет продавать пледы

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился организационными планами на матч с «Ниццей» в 1/16 Лиги Европы.

    «В четверг на площади перед стадионом мы угостим всех желающих горячим чаем.

    Кроме того, вы сможете приобрести теплые красно-зеленые пледы за символическую сумму в 100 рублей. Мы уверены – в четверг на «РЖД Арене» всем будет жарко», – написал функционер в твиттере.

    Напомним, в первом матче команда Юрия Семина одержала победу со счетом 3:2.

    Источник: Twitter

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    21.02.2018 16:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 февраля 2018, 23:52

      всем бесплатно воздушный шарик, леденец петушок и брелок фонарик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 19:16

      детям мороженое
      цветы дамам
      пледы болельщикам можно и без чая
      все бесплатно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 февраля 2018, 18:34

      Могли бы пледы и просто раздать,перед входом на трибуны!!100 рублей сумма конечно смешная,но перед ЧМ-2018 был бы красивый жест!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 21 февраля 2018, 17:56

      неплохо. но, лучше подарить пледы и продавать чай

      3
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра > alp 21 февраля 2018, 22:00

      А какая разница,цена одинаковая.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 16:10

      Спасибо, это в кон!

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