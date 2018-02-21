«Локомотив» перед матчем с «Ниццей» угостит болельщиков чаем и будет продавать пледы

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился организационными планами на матч с «Ниццей» в 1/16 Лиги Европы.

«В четверг на площади перед стадионом мы угостим всех желающих горячим чаем.

Кроме того, вы сможете приобрести теплые красно-зеленые пледы за символическую сумму в 100 рублей. Мы уверены – в четверг на «РЖД Арене» всем будет жарко», – написал функционер в твиттере.

Напомним, в первом матче команда Юрия Семина одержала победу со счетом 3:2.