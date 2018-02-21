Селюк: «У «Локомотива» очень приличные шансы пройти в 1/8 финала Лиги Европы»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк назвал очень приличными шансы «Локомотива» на выход в 1/8 финала Лиги Европы в противостоянии с «Ниццей».

«Юрий Семин смог создать в команде нужную атмосферу, и теперь «Локомотив» очень сложно остановить. Наставник железнодорожников принял очень важное решение не набирать новых футболистов во время зимнего периода дозаявок и тем самым сохранил здоровый микроклимат в команде.

Сейчас у «Локомотива» очень приличные шансы пройти в 1/8 финала», – считает Селюк.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» состоится в четверг, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 3:2.