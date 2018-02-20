Рэпер SТ: «Спартак» выиграет у «Атлетика» в гостях. Пять мячей забьем!»

Российский рэпер ST, являющийся болельщиком «Спартака», считает, что красно-белым удастся пройти «Атлетик» в 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке в Москве подопечные Массимо Карреры уступили со счетом 1:3.

Сегодня исполнитель, сотрудничающий с группой «Ленинград», вылетел в Бильбао, чтобы поддержать спартаковцев на трибунах стадиона «Сан Мамес».

– 1:3 в Москве. Что вы ждете от ответной игры?

– Выиграем! Пять мячей забьем! Сто пудов!

– Что еще должно случиться в этой поездке, чтобы вы были полностью довольны?

– Да все и так случится, чтобы я был полностью доволен и счастлив. Все будет очень здорово. Вперед, «Спартак»!

– Это у вас уже примерно какой евровыезд?

– Этот – первый.

– Мощное начало! А почему вы полетели в Бильбао через Мадрид? Из вашей с «Ленинградом» песни мы знаем, что надо ехать в Париж и делать селфи на фоне Эйфелевой башни...

– Так это будет потом, после футбола. А до футбола – Мадрид!

– Вы болеете за «Спартак», Шнуров – за «Зенит». Стебались с ним на тему футбола?

– Постоянно! Сразу созваниваемся после матчей. Особенно когда играет «Спартак» и «Зенит». Когда последний раз выиграли они, первым мне написал Сергей Владимирович, когда выиграли мы – первым написал я.