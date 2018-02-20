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    Рэпер SТ: «Спартак» выиграет у «Атлетика» в гостях. Пять мячей забьем!»

    Российский рэпер ST, являющийся болельщиком «Спартака», считает, что красно-белым удастся пройти «Атлетик» в 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке в Москве подопечные Массимо Карреры уступили со счетом 1:3.

    Сегодня исполнитель, сотрудничающий с группой «Ленинград», вылетел в Бильбао, чтобы поддержать спартаковцев на трибунах стадиона «Сан Мамес».

    – 1:3 в Москве. Что вы ждете от ответной игры?

    – Выиграем! Пять мячей забьем! Сто пудов!

    – Что еще должно случиться в этой поездке, чтобы вы были полностью довольны?

    – Да все и так случится, чтобы я был полностью доволен и счастлив. Все будет очень здорово. Вперед, «Спартак»!

    – Это у вас уже примерно какой евровыезд?

    – Этот – первый.

    – Мощное начало! А почему вы полетели в Бильбао через Мадрид? Из вашей с «Ленинградом» песни мы знаем, что надо ехать в Париж и делать селфи на фоне Эйфелевой башни...

    – Так это будет потом, после футбола. А до футбола – Мадрид!

    – Вы болеете за «Спартак», Шнуров – за «Зенит». Стебались с ним на тему футбола?

    – Постоянно! Сразу созваниваемся после матчей. Особенно когда играет «Спартак» и «Зенит». Когда последний раз выиграли они, первым мне написал Сергей Владимирович, когда выиграли мы – первым написал я.

    Источник: Sport24

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    20.02.2018 17:25
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 февраля 2018, 08:25

      Верим в Спартак.!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:04

      Под кайфом что ли?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 февраля 2018, 20:55

      В Ливерпуле тоже выиграть хотели , Нужно размышлять объективно ! Конечно было бы хорошо если они прошли ..... ничья максимум

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 20:35

      Может песню сочинить мотивирующую и исполнишь в раздевалке перед матчем? Глядишь, дело лучше пойдёт.

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 20 февраля 2018, 20:22

      Главное,что бы пять не пропустили!

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 20 февраля 2018, 20:01

      Не хочу вас огорчать,но надо быть в пьяном бреду,чтобы такое сказать!!! Я уверен что Атлетик выграет легко,как бы это не печально звучало,это наш уровень,очнитесь....

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 февраля 2018, 20:00

      Лютый сказочник)))

      3
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 20 февраля 2018, 19:46

      Рэпер сказал-рэпер сделал! А бомбардиру уже Бубнова мало, до рэпа дошли!! коллапс

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:39

      Хотелось бы в это верить.Забить 3 мяча и то сочтем за счастье.

      3
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      Рейтинг: +876

      movie 20 февраля 2018, 19:37

      хм, мне бы его оптимизм

      2
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