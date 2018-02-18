Мюллер сравнялся с Румменигге по количеству игр за «Баварию»

Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 23 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1). Эта игра стала для футболиста 422-й за «ротхозе».

Таким образом, форвард сравнялся по этому показателю с нападающим клуба прошлого века – Карлом-Хайнцом Румменигге. Они делят 12 место в рейтинге игроков, проведших наибольшее количество встреч за «Баварию».

Румменигге выступал за клуб с 1974 по 1984 годы и дважды становился чемпионом страны, обладателем Кубка европейских чемпионов, однажды взял с командой Межконтинентальный кубок.