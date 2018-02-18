Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мюллер сравнялся с Румменигге по количеству игр за «Баварию»

    Нападающий немецкой «Баварии» Томас Мюллер принял участие в матче 23 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1). Эта игра стала для футболиста 422-й за «ротхозе».

    Таким образом, форвард сравнялся по этому показателю с нападающим клуба прошлого века – Карлом-Хайнцом Румменигге. Они делят 12 место в рейтинге игроков, проведших наибольшее количество встреч за «Баварию».

    Румменигге выступал за клуб с 1974 по 1984 годы и дважды становился чемпионом страны, обладателем Кубка европейских чемпионов, однажды взял с командой Межконтинентальный кубок.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11