В Бундеслиге могут ввести систему плей-офф

Начинается... Всё и так нормально. Интерес к Лиге нужно не искусственно поднимать, как нестояк виагрой, выдумывая новый регламент, а принимать конструктивные решения, что клубам, что правлению Федерации. Лично я вообще не вижу поводов что-то менять:
1. В Германии образцовая система подготовки молодёжи, которая становится основой немецких клубов и сборной.
2. Хорошая тренерская школа, молодые спецы как грибы после дождя.
Доминирование Баварии? Так это сами клубы распродают своих лидеров на поле и на тренерской скамье мюнхенцам, их что, кто-то заставляет насильно? Бавария - сильнейший клуб страны, логично, что все хотят туда, либо за рубеж в другой топ-клуб. Этого никак не изменить. В футболе нет понятия монополии, нет антимонопольных комитетов. Есть только финансовый фэйр-плей. Если клуб в состоянии скупить пол-лиги, не нарушая его, то ничего здесь не поделаешь. Да и не надо делать. Если кому-то там сильно свербит в одном месте, то пуская Федерация выделит денег более бедным клубам для реконструкции стадионов, чтобы зарплату игрокам повысили и удержали от ухода, хотя бы на время и т.д. Но этого не будет, это же парадокс - за формулировкой "повышение интереса", кроется элементарное "хотим больше лаве", при этом ничего не делая, без рисков и вложений, вот и начинается выдумывание всякой галиматьи, знакомо мне это - типичная инициатива для начальства.
Повторюсь, в Германии отличная работающая система, которую нужно просто стимулировать развиваться дальше.
Руководство Бундеслиги рассматривает возможность внесения изменений в формат проведения турнира.
В чемпионате может быть введена система плей-офф, по которой даже будет разыгрываться титул чемпиона. Считается, что подобная реформа повысит интерес к Бундеслиге, в которой на протяжении уже долгого времени доминирует «Бавария».
Полузащитник мюнхенского гранда Томас Мюллер, высказывая мнение о возможных нововведениях, заявил, что такой вариант заслуживает, чтобы его обдумать. В свою очередь, спортивный директор «Байера» Руди Феллер считает, что розыгрыш по системе плей-офф исказит результаты чемпионата.