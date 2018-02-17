В Бундеслиге могут ввести систему плей-офф

Руководство Бундеслиги рассматривает возможность внесения изменений в формат проведения турнира.

В чемпионате может быть введена система плей-офф, по которой даже будет разыгрываться титул чемпиона. Считается, что подобная реформа повысит интерес к Бундеслиге, в которой на протяжении уже долгого времени доминирует «Бавария».

Полузащитник мюнхенского гранда Томас Мюллер, высказывая мнение о возможных нововведениях, заявил, что такой вариант заслуживает, чтобы его обдумать. В свою очередь, спортивный директор «Байера» Руди Феллер считает, что розыгрыш по системе плей-офф исказит результаты чемпионата.