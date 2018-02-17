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В Бундеслиге могут ввести систему плей-офф

17 февраля 2018, 12:12
2

Руководство Бундеслиги рассматривает возможность внесения изменений в формат проведения турнира.

В чемпионате может быть введена система плей-офф, по которой даже будет разыгрываться титул чемпиона. Считается, что подобная реформа повысит интерес к Бундеслиге, в которой на протяжении уже долгого времени доминирует «Бавария».

Полузащитник мюнхенского гранда Томас Мюллер, высказывая мнение о возможных нововведениях, заявил, что такой вариант заслуживает, чтобы его обдумать. В свою очередь, спортивный директор «Байера» Руди Феллер считает, что розыгрыш по системе плей-офф исказит результаты чемпионата.

Источник: L' Equipe
Германия. Бундеслига Бавария Байер Мюллер Томас
Комментарии (2)
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TY13R
1518861457
Шо попало..
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Cules2013
1518873023
Начинается... Всё и так нормально. Интерес к Лиге нужно не искусственно поднимать, как нестояк виагрой, выдумывая новый регламент, а принимать конструктивные решения, что клубам, что правлению Федерации. Лично я вообще не вижу поводов что-то менять: 1. В Германии образцовая система подготовки молодёжи, которая становится основой немецких клубов и сборной. 2. Хорошая тренерская школа, молодые спецы как грибы после дождя. Доминирование Баварии? Так это сами клубы распродают своих лидеров на поле и на тренерской скамье мюнхенцам, их что, кто-то заставляет насильно? Бавария - сильнейший клуб страны, логично, что все хотят туда, либо за рубеж в другой топ-клуб. Этого никак не изменить. В футболе нет понятия монополии, нет антимонопольных комитетов. Есть только финансовый фэйр-плей. Если клуб в состоянии скупить пол-лиги, не нарушая его, то ничего здесь не поделаешь. Да и не надо делать. Если кому-то там сильно свербит в одном месте, то пуская Федерация выделит денег более бедным клубам для реконструкции стадионов, чтобы зарплату игрокам повысили и удержали от ухода, хотя бы на время и т.д. Но этого не будет, это же парадокс - за формулировкой "повышение интереса", кроется элементарное "хотим больше лаве", при этом ничего не делая, без рисков и вложений, вот и начинается выдумывание всякой галиматьи, знакомо мне это - типичная инициатива для начальства. Повторюсь, в Германии отличная работающая система, которую нужно просто стимулировать развиваться дальше.
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