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    УПЛ. «Шахтер» перед игрой с «Ромой» разгромил «Черноморец»

    Состоялся первый после зимнего перерыва матч в УПЛ. Лидер соревнования донецкий «Шахтер» на своем поле принимал одесский «Черноморец». Дублем отметились Факундо Феррейра и Марлос.

    Дончане опережают ближайшего преследователя – киевское «Динамо» – на шесть очков. «Черноморец» идет десятым.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 20-й тур

    Шахтер – Черноморец – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Феррейра, 20; 2:0 – Марлос, 37; 3:0 – Феррейра, 41; 4:0 – Марлос, 52; 5:0 – Коваленко, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +204

      D A N I L 16 февраля 2018, 22:18

      Искренне желаю Шахтеру победы над Ромой)) Крым с вами, горняки!!!

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