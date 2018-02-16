УПЛ. «Шахтер» перед игрой с «Ромой» разгромил «Черноморец»

Состоялся первый после зимнего перерыва матч в УПЛ. Лидер соревнования донецкий «Шахтер» на своем поле принимал одесский «Черноморец». Дублем отметились Факундо Феррейра и Марлос.

Дончане опережают ближайшего преследователя – киевское «Динамо» – на шесть очков. «Черноморец» идет десятым.

Чемпионат Украины. УПЛ. 20-й тур

Шахтер – Черноморец – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Феррейра, 20; 2:0 – Марлос, 37; 3:0 – Феррейра, 41; 4:0 – Марлос, 52; 5:0 – Коваленко, 90.

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