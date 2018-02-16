Шахтер - Черноморец

|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|0:0
|Шахтер
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|0:0
|Шахтер
|7 тур
|13 мая, суббота
|19:30
|Черноморец
|0:3
|Шахтер
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:2
|Черноморец
|13 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Черноморец
|2 тур
|30 июля, суббота
|19:30
|Черноморец
|1:4
|Шахтер
|23 тур
|23 апреля, суббота
|19:30
|Черноморец
|1:1
|Шахтер
|10 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Черноморец
|19 тур
|11 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|5:0
|Черноморец
|6 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Черноморец
|0:2
|Шахтер
|18 тур
|3 декабря, вторник
|21:00
|Черноморец
|0:1
|Шахтер
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Черноморец
|
|10 июля, среда
|22:00
|Черноморец
|1:3
|Шахтер
|Финал
|22 мая, среда
|20:45
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|21 тур
|16 марта, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|22:00
|Черноморец
|1:5
|Шахтер
|23 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Шахтер
|4:0
|Черноморец
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|2:2
|Шахтер
|27 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Шахтер
|25 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Черноморец
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:3
|Шахтер
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Черноморец
|9 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Черноморец
|1:2
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|16
|3
|3
|51:18
|+33
|51
|2.
|Динамо К
|21
|13
|6
|2
|42:17
|+25
|45
|3.
|Ворскла
|22
|11
|4
|7
|28:22
|+6
|37
|4.
|Заря
|22
|8
|9
|5
|38:28
|+10
|33
|5.
|Верес
|22
|7
|11
|4
|26:17
|+9
|32
|6.
|Мариуполь
|21
|8
|5
|8
|27:27
|0
|29
|7.
|Олимпик Дн
|22
|7
|7
|8
|24:26
|-2
|28
|8.
|Александрия
|22
|4
|11
|7
|19:23
|-4
|23
|9.
|Звезда К
|22
|4
|7
|11
|13:31
|-18
|19
|10.
|Карпаты
|22
|3
|10
|9
|13:35
|-22
|19
|11.
|Черноморец Од
|22
|3
|9
|10
|16:36
|-20
|18
|12.
|Сталь
|22
|3
|6
|13
|15:32
|-17
|15