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Материалы

Шахтер - Черноморец

16.02.2018, Пятница, 20:00 мск Львов, стадион Арена-Львов Украина. Премьер-лига, 20 тур Шахтер - Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Шахтер
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
7 тур
13 мая, суббота 19:30 Черноморец 0:3 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
13 тур
29 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
2 тур
30 июля, суббота 19:30 Черноморец 1:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
23 апреля, суббота 19:30 Черноморец 1:1 Шахтер
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
19 тур
11 апреля, суббота 17:00 Шахтер 5:0 Черноморец
6 тур
13 сентября, суббота 20:30 Черноморец 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
3 декабря, вторник 21:00 Черноморец 0:1 Шахтер
3 тур
28 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Черноморец
Суперкубок Украины 2013

10 июля, среда 22:00 Черноморец 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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