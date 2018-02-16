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    Жена Реброва: «Привет диванным критикам. Хочу порадоваться за мужа»

    Екатерина Реброва, супруга вратаря «Спартака» Артема Реброва, через инстаграм обратилась к критикам мужа.

    «Привет всем диванным критикам. Спасибо за ваши «замечательные» комментарии и сообщения! И хочу порадоваться за моего мужа, он большой молодец и вместе мы сила», – подписала Реброва фотографию супруга с церемонии GQ.

    Напомним, вчера красно-белые с Ребровым в воротах уступили «Атлетику» (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    16.02.2018 14:12
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +223

      niko5 17 февраля 2018, 20:30

      Ребята-давайте без оскорблений!Жене Артема респект и уважуха и!!Ну а ему я думаю и без наших базаров тяжело!!Он парень с опытом!!!Вывод сделает!!Кубок будет наш и Спартак -ЧЕМПИОН!!!

      -3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2018, 05:43

      На то он и муж, радуйся и дальше, а у ДИВАННЫХ своё мнение...









      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 февраля 2018, 23:48

      Детка при всем уважение к твоему мужу...вчера он падал как бревно...не надо ля ля...
      И как сказал товарищ раньше - не было бы диванных критиков,сидела бы ты на кассе в ларьке.а муж твой дырявый не хапал бы такое баблище!!!

      Васе с Петей дай столько денег,они тоже будут самые модные не только по версии GQ

      2
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      Рейтинг: +862

      Jack24 16 февраля 2018, 23:31

      Тема хороший человек и какое говно ботексное у него жена. Удивительно.

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 16 февраля 2018, 22:26

      Позор галимый

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 февраля 2018, 19:13

      каждая свинья хвалит свою лужу-ничего удивительного!!!

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      Рейтинг: +6309

      порт 16 февраля 2018, 19:00

      Таким бы ртом, да мёд похлебать.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 февраля 2018, 18:54

      Я бы хотел порадоваться за команду в еврокубках... Но твой муж как в воротах стоит, так и печаль сразу и тоска! Он реально большой молодец, такую фору дал испанцам в домашнем матче, что ответная игра теперь формальность!!! Я не глор! Я не переобулся! Я всю жизнь за КБ, за Спартак, но ска теперь должно произойти чудо, чтоб они прошли Атлетик...

      3
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      Рейтинг: +210

      azar80 16 февраля 2018, 18:28

      может это ты его научила лететь вперед сломя голову. как голый на е б л ю

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      Рейтинг: +210

      azar80 16 февраля 2018, 18:27

      ну и пусть твой муж сидит с тобою дома не пускай его больше в ворота пожалуйста!!!!!

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