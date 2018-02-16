Жена Реброва: «Привет диванным критикам. Хочу порадоваться за мужа»

Екатерина Реброва, супруга вратаря «Спартака» Артема Реброва, через инстаграм обратилась к критикам мужа.

«Привет всем диванным критикам. Спасибо за ваши «замечательные» комментарии и сообщения! И хочу порадоваться за моего мужа, он большой молодец и вместе мы сила», – подписала Реброва фотографию супруга с церемонии GQ.

Напомним, вчера красно-белые с Ребровым в воротах уступили «Атлетику» (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.