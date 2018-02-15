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    Братья Миранчуки и Ари – в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Ниццы»

    Стал известен стартовый состав «Локомотива» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Альянс Ривьера» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.02.2018 19:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 февраля 2018, 20:23

      Поработаю за новостников сайта. Запасные игроки: Коченков, Чорлука, Ротенберг, Тарасов, Рыбус, Фарфан, Эдер.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 февраля 2018, 20:09

      Еще бы Ротенбергу дали сыграть свой 48 матч в карьере(за 15 лет)

      0
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      Рейтинг: +22

      Argentina's 15 февраля 2018, 20:06

      А где трансляция матча

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 февраля 2018, 20:03

      всем российским командам победы и успехов !!!!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 15 февраля 2018, 19:57

      Давайте Локо вперед за Россию!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 19:57

      Хотелось бы, чтобы Локомотив в этом двух матчевом противостоянии, верно рассчитал свои силы и возможности, реализовал свой потенциал и порадовал российских болельщиков!
      Уверенности, терпения и фарта!!!!))

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 19:54

      Локо вперёд к победе!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 февраля 2018, 19:52

      ни хрена себе! ну да ладно, Палычу виднее)

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 19:43

      а где же главная ударная сила Фарфан? без него тяжелее придется.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > OfaZavr 15 февраля 2018, 20:04

      Фарфан в запасе, видимо Палыч его на второй тайм бережет. А так лентяем этого сайта трудно даже запасных игроков напечатать. Удачи сегодня нашим клубам!

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