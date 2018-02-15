Братья Миранчуки и Ари – в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Ниццы»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ари.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Альянс Ривьера» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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