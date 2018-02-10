Вагнер Лав забил дебютный гол за «Бешикташ»

Бывший нападающий ЦСКА Вагенр Лав, ныне выступающий за «Бешикташ», оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Турции против «Кардемир Карабюка» (5:0).
Бразилец вышел на замену на 56-й минуте матча и через три минуты забил свой первый гол. В концовке встречи он оформил дубль.
Это первый матч за «Бешикташ», в котором форвард забил. До этого он дважды выходил на замену, но результативными действиями не отмечался.
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Источник: Бомбардир.ру