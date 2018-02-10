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Вагнер Лав забил дебютный гол за «Бешикташ»

10 февраля 2018, 21:26
5

Бывший нападающий ЦСКА Вагенр Лав, ныне выступающий за «Бешикташ», оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Турции против «Кардемир Карабюка» (5:0).

Бразилец вышел на замену на 56-й минуте матча и через три минуты забил свой первый гол. В концовке встречи он оформил дубль.

Это первый матч за «Бешикташ», в котором форвард забил. До этого он дважды выходил на замену, но результативными действиями не отмечался.

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Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Бешикташ Вагнер Лав
Комментарии (5)
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кошмарик
1518287892
Ванька то лысый!!! бомба!!
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de bruyne
1518288393
Топовый игрок Монако цска разницы нету играет везде хорошо
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Par Mezan
1518288983
Стабильность - признак мастерства. Это то, чего не хватает всем нашим спортсменам.
Ответить
andrej-lucevich
1518291910
Хороший игрок, удачи ему!
Ответить
TY13R
1518297380
бразил он везде бразил....
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