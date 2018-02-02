Манчини назвал состав «Зенита» на второй сбор в Турции

Тренерский штаб «Зенита» объявил состав, который отправится на второй подготовительный сбор в Турции. На нем команда проведет три товарищеских матча – против «Слована» (4 февраля в 17:00 по московскому времени), «Црвены Звезды» (7 февраля, 18:30) и «Марибора» (10 февраля, 12:00).

На первом сборе команда из Санкт-Петербурга провела три товарищеских матча – с «Копенгагеном» (5:0), «Славией» (5:1), «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).