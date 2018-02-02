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    Манчини назвал состав «Зенита» на второй сбор в Турции

    Тренерский штаб «Зенита» объявил состав, который отправится на второй подготовительный сбор в Турции. На нем команда проведет три товарищеских матча – против «Слована» (4 февраля в 17:00 по московскому времени), «Црвены Звезды» (7 февраля, 18:30) и «Марибора» (10 февраля, 12:00).

    На первом сборе команда из Санкт-Петербурга провела три товарищеских матча – с «Копенгагеном» (5:0), «Славией» (5:1), «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1).

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.02.2018 10:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 2 февраля 2018, 21:38

      Иванович едет на сбор в Турцию!Очень хорошая новость перед Селтиком!С выздоровлением Бронислав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 февраля 2018, 18:43

      Хороший состав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2018, 15:22

      Ну вот, по-тихоньку складывается состав. Без раздражающих персон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 февраля 2018, 15:01

      Джорджевича верни!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 2 февраля 2018, 14:42

      Без Дзюбы как то скучновато будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 2 февраля 2018, 14:29

      Пусть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 13:21

      Шатов в зенит 2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 февраля 2018, 12:36

      шатова в урал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 2 февраля 2018, 11:57

      что то маловато игроков для сборов..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 2 февраля 2018, 11:36

      ПАРА НОВИЧКОВ ПОЯВИЛИСЬ

      0
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