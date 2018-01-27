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    Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч на «Этихаде»

    23 марта на арене «Этихад» в Манчестере состоится товарищеская встреча ИталияАргентина.

    Действующие вице-чемпионы мира проведут матч в рамках подготовки к ЧМ-2018. Напомним, их соперниками по группе D стали команды Хорватии, Исландии и Нигерия.

    Итальянцы не вышли на турнир, уступив шведам в стыковых матчах с общим счетом 0:1.

    Во вторник полузащитник аргентинцев Анхель Ди Мария сказал, что место в заявке на турнир от Хорхе Сампаоли гарантировано только «гному» (о Лионеле Месси).

    Источник: Football

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    27.01.2018 01:10
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 27 января 2018, 05:37

      мы все очень сильно за эту новость переживали!!!

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