Сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч на «Этихаде»

23 марта на арене «Этихад» в Манчестере состоится товарищеская встреча Италия – Аргентина.

Действующие вице-чемпионы мира проведут матч в рамках подготовки к ЧМ-2018. Напомним, их соперниками по группе D стали команды Хорватии, Исландии и Нигерия.

Итальянцы не вышли на турнир, уступив шведам в стыковых матчах с общим счетом 0:1.

Во вторник полузащитник аргентинцев Анхель Ди Мария сказал, что место в заявке на турнир от Хорхе Сампаоли гарантировано только «гному» (о Лионеле Месси).