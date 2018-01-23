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  • Ди Мария: «Сампаоли сказал, что может гарантировать место в заявке сборной Аргентины на ЧМ только «гному»

Ди Мария: «Сампаоли сказал, что может гарантировать место в заявке сборной Аргентины на ЧМ только «гному»

23 января 2018, 16:15
11

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул, что пока не уверен, что попадет в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли заявил, что гарантированно на мундиаль в Россию поедет только нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Если честно, то не вижу себя гарантированно в составе сборной Аргентины, так как Сампаоли сказал, что единственный игрок, кто без вопросов поедет на чемпионат мира, – это «гном», а все остальные должны бороться за место в заявке. Если кто-то допустит мысль, что он уже на мундиале, и расслабится, это будет большой ошибкой.

Месси не мешает мне, я люблю играть рядом с ним, это мне только в радость. Лучшее, что может происходить с футболистом – это игра с лучшими и с инопланетянами», – приводит слова Ди Марии Diario Sport.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина ПСЖ Барселона Месси Лионель Ди Мария Анхель Сампаоли Хорхе
Комментарии (11)
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Vagner44
1516714056
что то попахивает не терпимостью к людям с нестандартными антропометрическими данными :D
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FanatSerj
1516716467
ну прям не сборная по Аргентине, а повесть Толкина Гномы, эльфы, орки ....
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Sosisochkin
1516717290
Ну Димка ты бы лучше молчал этот самый "гном" Аргентину и на прошлом мундиале дотащил до финала, так еще и вытащил Аргентину на ЧМ
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DeStar
1516718249
мне кажется он процитировал тренера, а не сам выдал фразу про гнома, а вы тут сразу набросились)
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lordmrv
1516720167
Интересно, федерация Аргентины соберется, выдаст замечание Анхелю
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Енисей - чемпион !
1516726543
Ага
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тигрик
1516727323
Вот раки, набросились на Ди Марию...El Pulga(гном, каратышка, букашка) кличка Месси, и все его друзья так называют без обид
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