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    Ди Мария: «Сампаоли сказал, что может гарантировать место в заявке сборной Аргентины на ЧМ только «гному»

    Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул, что пока не уверен, что попадет в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли заявил, что гарантированно на мундиаль в Россию поедет только нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    «Если честно, то не вижу себя гарантированно в составе сборной Аргентины, так как Сампаоли сказал, что единственный игрок, кто без вопросов поедет на чемпионат мира, – это «гном», а все остальные должны бороться за место в заявке. Если кто-то допустит мысль, что он уже на мундиале, и расслабится, это будет большой ошибкой.

    Месси не мешает мне, я люблю играть рядом с ним, это мне только в радость. Лучшее, что может происходить с футболистом – это игра с лучшими и с инопланетянами», – приводит слова Ди Марии Diario Sport.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 16:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 23 января 2018, 21:57

      Прямо так и сказал, "гному"?

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 23 января 2018, 20:08

      Вот раки, набросились на Ди Марию...El Pulga(гном, каратышка, букашка) кличка Месси, и все его друзья так называют без обид

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 23 января 2018, 19:55

      Ага

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 23 января 2018, 18:09

      Интересно, федерация Аргентины соберется, выдаст замечание Анхелю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 января 2018, 17:37

      мне кажется он процитировал тренера, а не сам выдал фразу про гнома, а вы тут сразу набросились)

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 23 января 2018, 17:21

      Ну Димка ты бы лучше молчал этот самый "гном" Аргентину и на прошлом мундиале дотащил до финала, так еще и вытащил Аргентину на ЧМ

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 января 2018, 17:07

      ну прям не сборная по Аргентине, а повесть Толкина Гномы, эльфы, орки ....

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 23 января 2018, 16:27

      что то попахивает не терпимостью к людям с нестандартными антропометрическими данными :D

      7
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Vagner44 23 января 2018, 16:59

      Особенно забавно такое читать от не самого "стандартного" ДиМарии, который на орка из властелина колец смахивает

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > EsKamilio 23 января 2018, 19:13

      у него нос орлиный, он потомок индейцев, аргентинский абориген

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Vagner44 24 января 2018, 11:38

      Где же ФИФАсты-толерасты? Или они считают что шоколадка это обидно, а гном не очень?

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