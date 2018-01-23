Ди Мария: «Сампаоли сказал, что может гарантировать место в заявке сборной Аргентины на ЧМ только «гному»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул, что пока не уверен, что попадет в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. По его словам, главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли заявил, что гарантированно на мундиаль в Россию поедет только нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Если честно, то не вижу себя гарантированно в составе сборной Аргентины, так как Сампаоли сказал, что единственный игрок, кто без вопросов поедет на чемпионат мира, – это «гном», а все остальные должны бороться за место в заявке. Если кто-то допустит мысль, что он уже на мундиале, и расслабится, это будет большой ошибкой.

Месси не мешает мне, я люблю играть рядом с ним, это мне только в радость. Лучшее, что может происходить с футболистом – это игра с лучшими и с инопланетянами», – приводит слова Ди Марии Diario Sport.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.