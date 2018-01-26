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    Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, которые не поедут на Олимпиаду

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в поддержку биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, которые не получили приглашения зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

    «Парни! Держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» – подписал 29-летний форвард фотографию со спортсменами.

    Ранее Дзюба не получил вызова от Роберто Манчини на тренировочный сбор главной команды «Зенита». Футболист тренировался с дублем.

    Сегодня главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сказал, что Дзюба пропустит сбор дублирующей команды. Ресурс 8news опровергнул эту информацию.

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    Источник: Instagram

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    26.01.2018 23:37
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +310

      vek410 27 января 2018, 21:26

      Братья по крови, точнее по пробе крови :D

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 27 января 2018, 14:31

      А зачем нейтральных спортсменов, которые выступают под БЕЛЫМ флагом (флагом позора и бесчестия) поддерживать на Олимпиаде? Российских спортсменов на Олимпиаде не будет, поэтому буду "болеть" за спортсменов из Беларуси.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 27 января 2018, 09:09

      лыжникам удачи,а Дзюба везде лезет со своим пиаром

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 27 января 2018, 08:17

      А они его поддержат при непопадании в сборную ЧМ.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 января 2018, 06:35

      Наших олимпийцев вся страна поддерживает, кроме правительства РФ.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 27 января 2018, 06:10

      Ну да он по своему такой, но когда он забивал все ему симпатизировали, ну не все но большинство, а где сейчас все это большинство, или все стали шакалами? Поддержка нужна, особенно наших.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > ФанатОтБога 27 января 2018, 06:32

      Как ты можешь говорить за всех? С чего такая информация? Лично я и люди, которых я знаю болеющие за Зенит, никогда не симпатизировали этому игрочишке. Тем более за всю свою игровую карьеру, он более или менее выступал только в аренде за "Ростов". Этого человека хорошо пропиарили и ему похоже больше ничего и не надо.

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > woyser 27 января 2018, 06:44

      Воу друг, он не плохо в Томи играл... ) При том составе что был в Томске, он отлично играл.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > ФанатОтБога 27 января 2018, 07:12

      При всём уважении к Томи, но это всё таки не тот уровень, о котором идёт речь. В своё время Олег Веретенником был очень мощным напом, три раза становился лучшим бомбардиром страны, но при этом не попадал в сборную(вернее он мало за неё выступал), у Дзюбы и 10% нет того чего добился Олег, но он уже "звезда" долбаная.

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > woyser 27 января 2018, 07:43

      Ну ты начал сравнивать, половина сборной, как не 70% можно в топку выкидывать с сравнением того времени)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 января 2018, 03:17

      Пустозвон

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 января 2018, 01:20

      Парень! Держись и бейся до конца! Надеюсь, ты поедешь на чемпионат мира!

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 27 января 2018, 00:33

      Катя Юрлова ,с ростом 159, скрасила бы эту кампанию)))

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 27 января 2018, 00:05

      Видимо, нам нужна беда, чтобы нас объединить. Пусть это будет МОК.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > lordmrv 27 января 2018, 01:01

      Для реализации какой цели Вы объединяетесь?

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Fju-2 27 января 2018, 07:13

      А Вы не с нами?

      2
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