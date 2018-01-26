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  • Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, которые не поедут на Олимпиаду

Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, которые не поедут на Олимпиаду

26 января 2018, 23:37
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в поддержку биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, которые не получили приглашения зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

«Парни! Держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» – подписал 29-летний форвард фотографию со спортсменами.

Ранее Дзюба не получил вызова от Роберто Манчини на тренировочный сбор главной команды «Зенита». Футболист тренировался с дублем.

Сегодня главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сказал, что Дзюба пропустит сбор дублирующей команды. Ресурс 8news опровергнул эту информацию.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Россия Дзюба Артем
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1516999562
Кто бы блин говорил! Поддерживальщик... Самого поддерживать надо
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deinego77@yandex.ru
1516999864
Молодец!!!!!
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lordmrv
1517000742
Видимо, нам нужна беда, чтобы нас объединить. Пусть это будет МОК.
Ответить
Gornostay
1517002404
Катя Юрлова ,с ростом 159, скрасила бы эту кампанию)))
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СОКОЛ САРАТОВ
1517005212
Парень! Держись и бейся до конца! Надеюсь, ты поедешь на чемпионат мира!
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APchelov
1517012228
Пустозвон
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woyser
1517024117
Наших олимпийцев вся страна поддерживает, кроме правительства РФ.
Ответить
пряник929
1517030231
А они его поддержат при непопадании в сборную ЧМ.....
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Dominator777
1517052692
А зачем нейтральных спортсменов, которые выступают под БЕЛЫМ флагом (флагом позора и бесчестия) поддерживать на Олимпиаде? Российских спортсменов на Олимпиаде не будет, поэтому буду "болеть" за спортсменов из Беларуси.
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vek410
1517077562
Братья по крови, точнее по пробе крови :D
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