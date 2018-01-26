Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, которые не поедут на Олимпиаду

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в поддержку биатлонистов Антона Шипулина и Алексея Волкова, которые не получили приглашения зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

«Парни! Держитесь и бейтесь до конца! Надеюсь, вы поедете на Олимпийские игры!» – подписал 29-летний форвард фотографию со спортсменами.

Ранее Дзюба не получил вызова от Роберто Манчини на тренировочный сбор главной команды «Зенита». Футболист тренировался с дублем.

Сегодня главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов сказал, что Дзюба пропустит сбор дублирующей команды. Ресурс 8news опровергнул эту информацию.