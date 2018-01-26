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  • 8news: Дзюба полетит на сбор дубля «Зенита», решения по Шатову пока нет

8news: Дзюба полетит на сбор дубля «Зенита», решения по Шатову пока нет

26 января 2018, 21:49
5

Ресурс 8news опровергнул информацию Константина Зырянова на тему участия Артема Дзюбы и Олега Шатова в сборе «Зенита-2». Ранее главный тренер дублирующего состава сказал, что полузащитник полетит на сбор, а нападающий – нет.

По информации источника, 29-летний Дзюба попал в заявку команды. По 27-летнему Шатову руководство команды пока не приняло решения.

Напомним, главный тренер основного состава Роберто Манчини не включил игроков сборной России в заявочный лист на тренировочный сбор в ОАЭ. Сегодня итальянец отказался комментировать свое решение.

«Бомбардир» писал, что Дзюба определится со своим будущим до воскресенья.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Дзюба Артем Шатов Олег
Комментарии (5)
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Вомбат
1516993804
Дзюба должен тренироваться, чтобы к началу чемпионата он был способен помочь Арсеналу. А Шатов может остаться в Зените-2 и играть в ФНЛ, получая 2.5 млн евро в год. Если бы Краснодар действительно хотел Шатова, его купили бы за назначенную Зенитом разумную цену (7 млн евро). А они согласны только на аренду, то есть сомневаются в его профпригодности.
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DOCTOR PENALTY
1516994863
Тумана стало ещё больше
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mamba9090909
1517026864
Слухов много, а конкретики нет.
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val-berezko
1517028190
Схема:игрок-тренер очень сложная,порой трудно объяснимая. Больше беспокоит судьба Олега Шатова,чем московского комика. Хотелось бы Шатову пожелать найти правильное решение и не падать духом.
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