8news: Дзюба полетит на сбор дубля «Зенита», решения по Шатову пока нет

Схема:игрок-тренер очень сложная,порой трудно объяснимая. Больше беспокоит судьба Олега Шатова,чем московского комика. Хотелось бы Шатову пожелать найти правильное решение и не падать духом.
Ресурс 8news опровергнул информацию Константина Зырянова на тему участия Артема Дзюбы и Олега Шатова в сборе «Зенита-2». Ранее главный тренер дублирующего состава сказал, что полузащитник полетит на сбор, а нападающий – нет.
По информации источника, 29-летний Дзюба попал в заявку команды. По 27-летнему Шатову руководство команды пока не приняло решения.
Напомним, главный тренер основного состава Роберто Манчини не включил игроков сборной России в заявочный лист на тренировочный сбор в ОАЭ. Сегодня итальянец отказался комментировать свое решение.
«Бомбардир» писал, что Дзюба определится со своим будущим до воскресенья.