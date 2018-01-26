Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    8news: Дзюба полетит на сбор дубля «Зенита», решения по Шатову пока нет

    Ресурс 8news опровергнул информацию Константина Зырянова на тему участия Артема Дзюбы и Олега Шатова в сборе «Зенита-2». Ранее главный тренер дублирующего состава сказал, что полузащитник полетит на сбор, а нападающий – нет.

    По информации источника, 29-летний Дзюба попал в заявку команды. По 27-летнему Шатову руководство команды пока не приняло решения.

    Напомним, главный тренер основного состава Роберто Манчини не включил игроков сборной России в заявочный лист на тренировочный сбор в ОАЭ. Сегодня итальянец отказался комментировать свое решение.

    «Бомбардир» писал, что Дзюба определится со своим будущим до воскресенья.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 27 января 2018, 07:43

      Схема:игрок-тренер очень сложная,порой трудно объяснимая. Больше беспокоит судьба Олега Шатова,чем московского комика. Хотелось бы Шатову пожелать найти правильное решение и не падать духом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 27 января 2018, 07:21

      Слухов много, а конкретики нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:27

      Тумана стало ещё больше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 26 января 2018, 22:10

      Дзюба должен тренироваться, чтобы к началу чемпионата он был способен помочь Арсеналу. А Шатов может остаться в Зените-2 и играть в ФНЛ, получая 2.5 млн евро в год. Если бы Краснодар действительно хотел Шатова, его купили бы за назначенную Зенитом разумную цену (7 млн евро). А они согласны только на аренду, то есть сомневаются в его профпригодности.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > Вомбат 26 января 2018, 23:16

      Ты прав на 100%. Многие почему -то готовы выйти на баррикады за Шатова. А что за него брызгать слюной, когда сам хозяин жизни, упакованный как звезда европейского футбола, но не играющего на эту сумму , при этом еще поднимающего бунт на корабле. Может быть и Краснодару не очень нужны бунтари и немного игроки в футбол.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11