Смольников: «Цели Нобоа на ближайшие полгода – набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск»

бред сивой кобылы что к чему про эти 5 кг если шутка то тупая
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился планами на вторую половину нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что эквадорец может покинуть петербургский клуб – его место может занять хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.
– Ваши три главные цели на ближайшие полгода.
– «Набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск», – отвечает за Нобоа Игорь Смольников, который проходил мимо.
– Кристиан, теперь ваш вариант.
– Сделать «Зенит» чемпионом, больше играть и не получать травм.