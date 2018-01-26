Смольников: «Цели Нобоа на ближайшие полгода – набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился планами на вторую половину нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что эквадорец может покинуть петербургский клуб – его место может занять хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.

– Ваши три главные цели на ближайшие полгода.

– «Набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск», – отвечает за Нобоа Игорь Смольников, который проходил мимо.

– Кристиан, теперь ваш вариант.

– Сделать «Зенит» чемпионом, больше играть и не получать травм.