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    Смольников: «Цели Нобоа на ближайшие полгода – набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился планами на вторую половину нынешнего сезона.

    Ранее сообщалось, что эквадорец может покинуть петербургский клуб – его место может занять хавбек «Рубина» Магомед Оздоев.

    – Ваши три главные цели на ближайшие полгода.

    – «Набрать пять килограммов, съесть три бургера и уйти в отпуск», – отвечает за Нобоа Игорь Смольников, который проходил мимо.

    – Кристиан, теперь ваш вариант.

    – Сделать «Зенит» чемпионом, больше играть и не получать травм.

    Источник: Sport24

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    26.01.2018 16:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 19:31

      бред сивой кобылы что к чему про эти 5 кг если шутка то тупая

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 января 2018, 18:31

      Если это було , то "Уральским Пельменям" нужно к нему присмотреться )))

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 января 2018, 18:29

      Набоа сидит на скамейке и зарабатывает больше чем игроки других команд, которые пыхтят бегая на поле...не жизнь, а малина))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 января 2018, 17:53

      Зачем писать "дурь"? Видимо больше не о чем!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 26 января 2018, 17:28

      Кристиан, беги в Рубин пока не поздно, а не то окончательно заДзюбинеешь на лавке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Африканскaя чумa cвинeй 26 января 2018, 17:58

      Поздно! Но и убегать у него желания нет! "Бабки" засосали!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 января 2018, 17:18

      Смольников, по себе людей не судят!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > compka 26 января 2018, 22:15

      По себе? Неправда, Смольников в плане самоотдачи 0 один из самых лучших в нашем футболе. Если не абсолютно лучший. Всегда рвется играть. Тренируется больше всех. Никогда не имел ни грамма лишнего веса. А Нобоа, хоть и хороший игрок, но в Зените ни разу хорошо не сыграл.

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      Рейтинг: +1297

      compka > Вомбат 27 января 2018, 02:39

      Самоотдача - это бесполезный выхлоп, если нет интеллекта. Нобоа - интеллектуал, пианист, плеймекер.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 17:17

      Если это не шутка от Смольникова, то с такой атосферой в команде бороться за кубки смысла нету

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      Рейтинг: +64

      LaMagica > кузнецов артем 26 января 2018, 19:21

      А с чего Вы взяли, что это не шутка?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 16:50

      а цель смольникова - все также деградировать )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 16:26

      Бургерами питаются, а говорят они зажрались...

      2
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 26 января 2018, 16:24

      А что ему ещё остаётся делать когда не дают шанс играть

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > neim 26 января 2018, 17:57

      После полугода "простоя" он уже и Ростову не нужен! Пусть "бабло" собирает! Как футболист-он уже "кончился"! Я ему даже удачи не пожелаю!

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