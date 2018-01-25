Новосельцев тренировался с дублем «Зенита»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев возобновил тренировки.

26-летний россиянин тренировался с дублирующим составом на сборе.

20 января футболист в очередной раз пропустил тренировочное занятие «Зенита-2». Сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы», «Динамо» и тульского «Арсенала». Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов опровергнул информацию.

Новосельцев пополнил состав петербургского клуба в августе 2016 года, перейдя из «Ростова». В текущем сезоне он принял участие в одном матче команды Роберто Манчини.