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    Новосельцев тренировался с дублем «Зенита»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев возобновил тренировки.

    26-летний россиянин тренировался с дублирующим составом на сборе.

    20 января футболист в очередной раз пропустил тренировочное занятие «Зенита-2». Сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы», «Динамо» и тульского «Арсенала». Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов опровергнул информацию.

    Новосельцев пополнил состав петербургского клуба в августе 2016 года, перейдя из «Ростова». В текущем сезоне он принял участие в одном матче команды Роберто Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2018 17:15
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