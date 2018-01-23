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    Хохлов: «Шатов и Новосельцев в «Динамо»? Зачем брать кого-то в ущерб своим воспитанникам?»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, рассматривает ли клуб кандидатуры игроков «Зенита» Ивана Новосельцева, Олега Шатова и Артема Дзюбы.

    – Будете рассматривать кандидатуры не поехавших на сборы с «Зенитом» Артема Дзюбы, Олега Шатова и Ивана Новосельцева?

    – Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов – неплохой футболист, но у нас есть свой Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали.

    А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру «Динамо». Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?

    Напомним, что Дзюба, Шатов и Новосельцев не поехали на сбор с «Зенитом» и сейчас тренируются со второй командой. Сегодня стало известно, что Дзюба до конца недели может перейти в тульский «Арсенал».

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2018 01:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 23 января 2018, 17:56

      Главное чтобы дали Хохлову пару тройку лет поработать , он бы молодежь Динамовскую подготовил, кто-нибудь бы и в сборную может попасть

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 11:20

      все верно говорит, зачем собирать то что не пригодиться а бюджет опустошит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 23 января 2018, 10:32

      Дима молодец не подбирает все заподряд

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 января 2018, 09:19

      Что то мне Хохлов в роли тренера Динамо нравиться все больше и больше.
      Лишь бы там всякие под коверные течения внутри клуба не мешали ему работать.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > FanatSerj 23 января 2018, 09:45

      а с молодежкой Динамо он как работал! дважды молодёжный чемпионат выигрывали

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 января 2018, 08:49

      Уважение тренеру готовому работать со своими футболистами и строить команду на фундаменте своей футбольной школы.

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