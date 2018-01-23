Хохлов: «Шатов и Новосельцев в «Динамо»? Зачем брать кого-то в ущерб своим воспитанникам?»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, рассматривает ли клуб кандидатуры игроков «Зенита» Ивана Новосельцева, Олега Шатова и Артема Дзюбы.

– Будете рассматривать кандидатуры не поехавших на сборы с «Зенитом» Артема Дзюбы, Олега Шатова и Ивана Новосельцева?

– Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов – неплохой футболист, но у нас есть свой Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали.

А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру «Динамо». Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?

Напомним, что Дзюба, Шатов и Новосельцев не поехали на сбор с «Зенитом» и сейчас тренируются со второй командой. Сегодня стало известно, что Дзюба до конца недели может перейти в тульский «Арсенал».