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  • Хохлов: «Шатов и Новосельцев в «Динамо»? Зачем брать кого-то в ущерб своим воспитанникам?»

Хохлов: «Шатов и Новосельцев в «Динамо»? Зачем брать кого-то в ущерб своим воспитанникам?»

23 января 2018, 01:48
6

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о том, рассматривает ли клуб кандидатуры игроков «Зенита» Ивана Новосельцева, Олега Шатова и Артема Дзюбы.

– Будете рассматривать кандидатуры не поехавших на сборы с «Зенитом» Артема Дзюбы, Олега Шатова и Ивана Новосельцева?

– Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов – неплохой футболист, но у нас есть свой Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали.

А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру «Динамо». Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?

Напомним, что Дзюба, Шатов и Новосельцев не поехали на сбор с «Зенитом» и сейчас тренируются со второй командой. Сегодня стало известно, что Дзюба до конца недели может перейти в тульский «Арсенал».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Шатов Олег Новосельцев Иван Хохлов Дмитрий
Комментарии (6)
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fanchik
1516686544
Уважение тренеру готовому работать со своими футболистами и строить команду на фундаменте своей футбольной школы.
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FanatSerj
1516688356
Что то мне Хохлов в роли тренера Динамо нравиться все больше и больше. Лишь бы там всякие под коверные течения внутри клуба не мешали ему работать.
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Sergej-74
1516692772
Дима молодец не подбирает все заподряд
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OfaZavr
1516695600
все верно говорит, зачем собирать то что не пригодиться а бюджет опустошит.
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jeka7777777
1516719378
Главное чтобы дали Хохлову пару тройку лет поработать , он бы молодежь Динамовскую подготовил, кто-нибудь бы и в сборную может попасть
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