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    Смольников работает с общей группой «Зенита»

    Сегодня утром «Зенит» провел легкую тренировку на поле спорткомплекса NAS. Команде из России предстоит провести в четверг спарринг с чешской «Славией».

    По индивидуальной программе работали капитан команды Доменико Кришито, Леандро Паредес и Кристиан Нобоа, которые рискуют пропустить вечернюю игру. Возобновил занятия в общей группе защитник Игорь Смольников, который несколько дней тренировался с ограничениями.

    Напомним, что встреча «Зенит» – «Славия» состоится в четверг, 25 января, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2018 10:05
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