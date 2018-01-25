Смольников работает с общей группой «Зенита»

Сегодня утром «Зенит» провел легкую тренировку на поле спорткомплекса NAS. Команде из России предстоит провести в четверг спарринг с чешской «Славией».

По индивидуальной программе работали капитан команды Доменико Кришито, Леандро Паредес и Кристиан Нобоа, которые рискуют пропустить вечернюю игру. Возобновил занятия в общей группе защитник Игорь Смольников, который несколько дней тренировался с ограничениями.

Напомним, что встреча «Зенит» – «Славия» состоится в четверг, 25 января, в 18:00 по московскому времени.