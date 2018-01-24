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    Черчесов заранее сказал Луческу, что Россия и Турция попадут в одну группу Лиги наций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл подробности своей беседы с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций.

    «С румыном мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: «По-моему, мы попадем в одну группу». Так и случилось», – сказал специалист.

    Лига наций начнется осенью.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2018 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 января 2018, 19:48

      Ха-ха, с румыном...!! Как еще не сказал: с этим, как его, дедом седым..., во румыном....!!! А если бы этот румын был излаильтянином, то ты как бы его назвал - жидом???

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