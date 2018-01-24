Черчесов заранее сказал Луческу, что Россия и Турция попадут в одну группу Лиги наций

Ха-ха, с румыном...!! Как еще не сказал: с этим, как его, дедом седым..., во румыном....!!! А если бы этот румын был излаильтянином, то ты как бы его назвал - жидом???
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл подробности своей беседы с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций.
«С румыном мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: «По-моему, мы попадем в одну группу». Так и случилось», – сказал специалист.
Лига наций начнется осенью.
Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?