Черчесов заранее сказал Луческу, что Россия и Турция попадут в одну группу Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл подробности своей беседы с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу перед жеребьевкой группового этапа Лиги наций.

«С румыном мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: «По-моему, мы попадем в одну группу». Так и случилось», – сказал специалист.

Лига наций начнется осенью.

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