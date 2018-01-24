Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о том, что его клиент отказался продлевать контракт с российским клубом, истекающий летом этого года.

«Кришито не отказывался о продления контракта с «Зенитом». Я только вернулся из расположения клуба, где мы провели встречу с руководством.

Соглашение может быть продлено, так как «Зенит» сделал серьезное предложение. Кришито является капитаном и должен все тщательно взвесить. У него есть другие предложения», – сказал Д’Амико в интервью Sportitalia.

Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны «Дженоа» и ряда клубов из ОАЭ.