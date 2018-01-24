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    Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»

    Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о том, что его клиент отказался продлевать контракт с российским клубом, истекающий летом этого года.

    «Кришито не отказывался о продления контракта с «Зенитом». Я только вернулся из расположения клуба, где мы провели встречу с руководством.

    Соглашение может быть продлено, так как «Зенит» сделал серьезное предложение. Кришито является капитаном и должен все тщательно взвесить. У него есть другие предложения», – сказал Д’Амико в интервью Sportitalia.

    Ранее сообщалось об интересе к Кришито со стороны «Дженоа» и ряда клубов из ОАЭ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 января 2018, 10:37

      А что я говорил. Мани мани мани. Это главное.

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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 января 2018, 10:21

      Нет повести загадочней.Прочтите..о приключениях Миммо в Зените.
      почти (с)

      Ah, bravo Criscito !
      Bravo, bravissimo! Bravo!

      Fortunatissimo per verità! Bravo!
      Fortunatissimo per verità!
      Fortunatissimo per verità!

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