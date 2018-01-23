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    Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания вернуться в «Дженоа»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми, истекающий летом 2018 года. Итальянец рассчитывает вернуться в скором времени на родину.

    31-летний защитник может перейти в «Дженоа», где он начинал свою профессиональную карьеру. Переход может состояться как зимой, так и летом. В последнем случае – на правах свободного агента.

    Известно, что действующий капитан «Зенита» имеет несколько предложений от клубов из ОАЭ.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.01.2018 10:04
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 января 2018, 21:20

      Каждая трансферная компания одно и тоже, да отпустите вы его уже наконец, Зенит-то найдёт кем его заменить, это не ЦСКА, где каждый игрок на вес золота...

      3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:43

      Столько понтов... иди уже, давай..... Задолбал, звездище херов....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > qwera 1969 24 января 2018, 01:49

      Да это его зинет задолбал,а он профессионал-отработал контракт до конца,при чем не плохо отработал

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 17:44

      Годик-два в Дженоа,а потом можно в Эмираты!!!Отличный игрок,что мало в зинете таких

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 15:59

      Многое зависит от того как чемпионат закончится ! Лига Чем-в или Европы -- если первое -- он ещё подумает !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenmaster 23 января 2018, 17:45

      Не будет он продлевать,не зависимо от результата

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 20:31

      Чего стараешься, татарин злой?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zeff 23 января 2018, 20:40

      Я не стараюсь и не злой,просто он еще раньше просил его отпустить!!!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 21:24

      И не один раз, в последний раз его соблазнили капитанской повязкой, а чем ещё, лимит соблазнов по моему закончен...

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > арейская 23 января 2018, 22:06

      В точку!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 24 января 2018, 01:40

      А деньги?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zeff 24 января 2018, 01:48

      Он уже в зинете назарабатывал с народных средств даже внукам своим

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 24 января 2018, 15:25

      Неграмотный что ли? Или просто недоросль?

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zeff 24 января 2018, 16:12

      зинет ни так написал!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Татарин за ЦСКА 24 января 2018, 21:07

      Ну непонятно.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 13:06

      похоже всему есть предел пора домой

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 января 2018, 13:05

      Ну пускай идёт летом раз так хочет играть в серия б

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 13:02

      Похоже на спектакль

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 января 2018, 12:20

      Эта инфа в шапку тем, кто воспевал Кришито, как пламенного зенитовца и капитана, преданного клубу!.. Если сейчас не пристроят его, то летом уйдёт бесплатно, подложив, тем самым, ещё одну свинью клубу... С кадрами надо чётко определятся и своевременно, а не играть в тяни-толкай - типа, авось, выгорит...

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      Рейтинг: +125

      игрок68 23 января 2018, 12:16

      заскучал по дому видать

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2018, 11:20

      Уж лучше сейчас с ним расстаться по обоюдному согласию сторон,чем еще шесть месяцев платить ему немалые деньги и бесплатно отпустить !
      (Видимо это все делается по просьбе его земляка-тренера,иначе уже сейчас с ним бы уже расстались )

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