Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания вернуться в «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми, истекающий летом 2018 года. Итальянец рассчитывает вернуться в скором времени на родину.

31-летний защитник может перейти в «Дженоа», где он начинал свою профессиональную карьеру. Переход может состояться как зимой, так и летом. В последнем случае – на правах свободного агента.

Известно, что действующий капитан «Зенита» имеет несколько предложений от клубов из ОАЭ.