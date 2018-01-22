Ди Франческо: «У «Ромы» было мало вариантов освежить полузащиту»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил единственную ошибку в матче с «Интером» в рамках 21-го тура чемпионата Италии, которая привела к пропущенному голу.

«Рома» показывала в этой встрече высокую производительность до 70 минуты. После этого команда потеряла интенсивность. У нас было мало вариантов освежить полузащиту.

К сожалению, мы все больше стали играть назад. Жаль, что это привело к пропущенному голу. Мы не смогли обеспечить хорошую опеку соперников. Мы допустили ошибку, и «Интер» наказал нас», – приводит слова Ди Франческо Mediaset Premium.

Матч 21-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома» завершился со счетом 1:1.