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    Ди Франческо: «У «Ромы» было мало вариантов освежить полузащиту»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил единственную ошибку в матче с «Интером» в рамках 21-го тура чемпионата Италии, которая привела к пропущенному голу.

    «Рома» показывала в этой встрече высокую производительность до 70 минуты. После этого команда потеряла интенсивность. У нас было мало вариантов освежить полузащиту.

    К сожалению, мы все больше стали играть назад. Жаль, что это привело к пропущенному голу. Мы не смогли обеспечить хорошую опеку соперников. Мы допустили ошибку, и «Интер» наказал нас», – приводит слова Ди Франческо Mediaset Premium.

    Матч 21-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Рома» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 06:47
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