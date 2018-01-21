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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вердер, Левандовски и Мюллер оформили по дублю

    В матче 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле не без труда одолела «Вердер» – 4:2. По два гола в составе мюнхенцев забили Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

    Благодаря этой победе «Бавария» набрала 47 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. «Вердер», в активе которого 16 баллов, идет на 16-м месте в турнирной таблице.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Бавария – Вердер – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гондорф, 25; 1:1 – Мюллер, 41; 2:1 – Левандовски, 63; 2:2 – Зюле, 74 (в свои ворота); 3:2 – Левандовски, 77; 4:2 – Мюллер, 84.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 19:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 22 января 2018, 12:30

      и две голевые плюхи хамеса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2018, 23:01

      мюллер при юпе должен играть всегда так ! рад за томаса !

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 19:27

      Мюллер начинает оживать.

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 22:30

      Самое грустное то что он играет только у хайнкеса. уйдет хайнкес и заглохнет мюллер.

      0
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Михаил_Боярский 22 января 2018, 08:30

      при пепе в последнем сезоне забил 20 голов, это его рекорд за сезон

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Михаил_Боярский 22 января 2018, 12:31

      а "заглох" он при рук-ве итальянского физрука

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > iron_Savior 23 января 2018, 22:41

      Действительно. Как то я упустил этот момент. Наверное переживал за золотую бутсу левандовски что и не обращал внимания на голы мюллера.)))

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