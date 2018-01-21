Бундеслига. «Бавария» обыграла «Вердер, Левандовски и Мюллер оформили по дублю

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле не без труда одолела «Вердер» – 4:2. По два гола в составе мюнхенцев забили Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 47 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. «Вердер», в активе которого 16 баллов, идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

Бавария – Вердер – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гондорф, 25; 1:1 – Мюллер, 41; 2:1 – Левандовски, 63; 2:2 – Зюле, 74 (в свои ворота); 3:2 – Левандовски, 77; 4:2 – Мюллер, 84.

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