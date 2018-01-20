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Новосельцев вновь пропустил тренировку «Зенита-2»

20 января 2018, 15:21
10

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не принял участия в сегодняшней тренировке второй команды.

В составе «Зенита-2», также, как и в предыдущие два дня, занимались нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков, не полетевшие вместе с Новосельцевым на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.

Отметим, что Новосельцев еще ни разу не тренировался с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Уфы», «Рубина» и тульского «Арсенала».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Новосельцев Иван
Комментарии (10)
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APchelov
1516452213
Ну прямо, как депутат. Те тоже на заседания не ходят
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Axe111
1516453546
СЕНСАЦИЯ
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tyjtyjk56k5
1516453667
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qawzsexdr
1516455055
Уснул на лавке вот и не пришёл
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Полная Канистра
1516455083
похоже на всё ЗАБИЛ интерес у него пропал к футболу как к тёте поехал на каникулы
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кошмарик
1516457101
ща его нахлобучат на деньги..
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Garrincha58
1516458118
хитрюга рыжий
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Serjoga
1516474800
Как футболист - "кончился"! Его право!
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Павелий
1516486432
Я уже писал, что Новосельцева держат в Зените, только потому, что он крупный и хорошо прогревает лавку. А то аргентинцы мёрзнут.
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neofizer
1516527915
домой-в Ростов..
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