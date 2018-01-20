Новосельцев вновь пропустил тренировку «Зенита-2»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не принял участия в сегодняшней тренировке второй команды.

В составе «Зенита-2», также, как и в предыдущие два дня, занимались нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков, не полетевшие вместе с Новосельцевым на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.

Отметим, что Новосельцев еще ни разу не тренировался с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Уфы», «Рубина» и тульского «Арсенала».