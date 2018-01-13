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    Кассано готов вернуться на поле, если найдет интересующий его проект

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что он готов вернуться на поле, если найдет проект, который его заинтересует.

    Минувшим летом 35-летний игрок подписал контракт с «Вероной», однако спустя пару недель передумал и покинул тренировочный лагерь команды.

    «Я не бывший игрок, поскольку я все еще активен и готов вернуться, если найду проект, который меня заинтересует. Я убежден, что могу выиграть этот финальный бой. В своей карьере я никогда не был серьезно травмирован, и я все еще многое могу дать футболу. Я готов и вешу 85 кг, ровно столько же, сколько весил, выступая в «Сампдории», – сказал Кассано.

    Предполагается, что Кассано может представлять интерес для таких клубов, как СПАЛ и «Сассуоло».

    Источник: Football Italia

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    13.01.2018 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 13 января 2018, 18:54

      Антонио! Классный футболист. Сильный мужик. После таких испытаний смог играть дальше на уровне

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > jaxtr 13 января 2018, 19:01

      жалко только что последние сезоны у него получились какие-то смазанные, но надеюсь найдет себе клуб и снова станет таким каким мы его знаем.

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