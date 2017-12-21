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    • Федун — о критике от Аленичева: «Пусть со своей командой разберется»

    Федун — о критике от Аленичева: «Пусть со своей командой разберется»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о критике команды со стороны бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева после поражения от «Ливерпуля» в матче группового этапа Лиги Европы.

    Напомним, что Аленичев после поражения со счетом 7:0 сказал: «Это просто позорище!».

    — Не хочу слова Дмитрия комментировать. Пусть со своей командой разберется.

    — При этом Аленичев выразил мысль, что после такой игры его уволили бы из «Спартака» еще до пресс-конференции. Это действительно так?

    — Нет. Я отправил Дмитрия в отставку, когда стало понятно, что система работы с командой не годится. Никогда не принимаю эмоциональных решений по одному матчу, только когда вижу, что у тренера тупик. Что он не может ничего выдавить из команды, футболисты его не воспринимают.

    Аленичев тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах. Сейчас он является главным тренером «Енисея».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 21:14
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1513881142
    Взаимная пикировка двух спартаковцев не к лицу им обоим.
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    insider_retro
    1513881793
    Разные весовые категории и разные взгляды... Дела минувших дней в аранжировке крайних высказываний не позволят в обозримом будущем найти точки взаимопонимания... Это надолго..
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    nemolod
    1513882084
    Правду никто не любит,потому что она горькая! А ошибка Дмитрия была в том,что он слишком рано взялся тренировать любимую команду,все же еще маловато опыта,но он его обязательно наберет и со своей командой разберется!!
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    Полная Канистра
    1513882539
    аленичеву пора уже бы помолчать это его уже не касается сиди тихо думай и работай в своём клубе
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    Gotvig
    1513883302
    Но у Аленичева осадок остался. При всем уважении, но нельзя так Дима.
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    Диктор
    1513883563
    Раньше я уважал его-но после последних нападок на Спартак -полностью разочаровался в нем как в человеке.
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    andrebest4
    1513885703
    Дима не изменился с годами...когда вернулся в Спартак после португалии началась сразу буза!! видно не набрался он благоразумия и рассудительности.
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    h3LL1k
    1513889901
    а аеку дома проигрывать 0 1 дома не позорище?! Если у Ливерпуля всё полетит любую команду может так разнести) единственный вопрос к футболистам то что опустили руки и не играли до конца , а так мог бы и другой счёт быть....
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    OfaZavr
    1513930798
    согласен с Федуном не нужно Аленичеву в бывшую команду все время стрелы пускать мы сами разберемся и сделаем выводы а он пусть в своей команде разбирается. никто ведь из Спартака его работу в Енисее не критикует и не комментирует их проигрыши, а так вообщем очень уважаю Дмитрия Анатольевича и желаю ему успехов.
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    ologreds
    1694991690
    numo529899
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