Федун — о критике от Аленичева: «Пусть со своей командой разберется»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о критике команды со стороны бывшего главного тренера Дмитрия Аленичева после поражения от «Ливерпуля» в матче группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что Аленичев после поражения со счетом 7:0 сказал: «Это просто позорище!».

— Не хочу слова Дмитрия комментировать. Пусть со своей командой разберется.

— При этом Аленичев выразил мысль, что после такой игры его уволили бы из «Спартака» еще до пресс-конференции. Это действительно так?

— Нет. Я отправил Дмитрия в отставку, когда стало понятно, что система работы с командой не годится. Никогда не принимаю эмоциональных решений по одному матчу, только когда вижу, что у тренера тупик. Что он не может ничего выдавить из команды, футболисты его не воспринимают.

Аленичев тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах. Сейчас он является главным тренером «Енисея».