Аленичев – о поражении «Спартака»: «Это просто позорище! Что-то я не заметил фото из раздевалки»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, ныне возглавляющий «Енисей», подверг критике футболистов красно-белых за игру с «Ливерпулем». Напомним, что команда Массимо Карреры проиграла на «Энфилде» со счетом 0:7.

«Никто не ожидал такого. Конечно, предполагал, что «Спартаку» придется нелегко и, скорее всего, команда проиграет. Хотя я и оптимист по жизни, но в любом случае нужно было учитывать, что «Ливерпулю» требовалась победа. Как и «Спартаку». Но то, что произошло, меня шокировало…

Не побоюсь таких слов – недопустимо, чтобы «Спартак» уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника. Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они. Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они – главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили...

Может кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда «Спартак» побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил. Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь – ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать – я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя», – заявил Аленичев.