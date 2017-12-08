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    • Аленичев – о поражении «Спартака»: «Это просто позорище! Что-то я не заметил фото из раздевалки»

    Аленичев – о поражении «Спартака»: «Это просто позорище! Что-то я не заметил фото из раздевалки»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, ныне возглавляющий «Енисей», подверг критике футболистов красно-белых за игру с «Ливерпулем». Напомним, что команда Массимо Карреры проиграла на «Энфилде» со счетом 0:7.

    «Никто не ожидал такого. Конечно, предполагал, что «Спартаку» придется нелегко и, скорее всего, команда проиграет. Хотя я и оптимист по жизни, но в любом случае нужно было учитывать, что «Ливерпулю» требовалась победа. Как и «Спартаку». Но то, что произошло, меня шокировало…

    Не побоюсь таких слов – недопустимо, чтобы «Спартак» уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника. Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они. Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они – главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили...

    Может кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда «Спартак» побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил. Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь – ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать – я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя», – заявил Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 00:36
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    Комментарии (58)
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    SPACE TRUCKIN
    1512717028
    Всё дело в том,что у нас в ЧР нет таких быстроногих и быстродумающих игроков как в Ливерпуле( исключение может только Кокорин и Головин ) - поэтому нет опыта и навыка противодействия...Спартак делал всё раза в 2-3 медленнее - отсюда результат...(((
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    nemolod
    1512717109
    Кто,как ни он,прекрасно понимает,знает возможности большинства игроков (сам с ними недавно работал) все сказал по делу! Но тут и руководство должно найти более эффективные способы мотивирования игроков,чтобы они СТРЕМИЛИСЬ выступать на поле так,как тот же Ливерпуль к примеру!
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    OfaZavr
    1512723649
    так то да, все по делу.
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    zlobny_zenitos
    1512723956
    Резковато высказался конечно. Но про фото, мне кажется он прав) И это не только Спартака касается. Я очень уважаю Дмитрия. Он отличный футболист. Переживает эмоционально за Спартак. Думаю, что ничего страшного нет в его словах. Ну завелся, психанул. Ему можно простить, он и Спартак, на мой взгляд это неразделимо в душе:)
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    SpartakSpartakSpartak
    1512727766
    На мой взгляд, поражение с таким счетом как раз тренерское, с такой защитой стояли бы все в штрафной и получили бы 2 вместо 7. Но видимо очень хотелось выиграть.
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    OldenVad
    1512731058
    Ну вроде как они извинились. Ну не хотели они играть с автобусом. Понимали что ЛЕ для них более приемлемо. Вот и решили просто попробовать поиграть в открытый футбол. Попробовали, не получилось, едем дальше.
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    OldenVad
    1512731348
    Про фото совсем не согласен. Фото это эмоции, какие эмоции, такие и действия! Так же можно сказать, что же они не прыгали друг на друга когда забивал ливер! Да потому что эмоции другие, они есть, но другие! Я в этой фразе больше усмотрел обиду Дмитрия на Спартак, он прекрасно все понимает.
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    GoLenaStop
    1512752219
    Заверещали свиньи! Отпихнули их досрочно от корыта ЛЧ, и увидели они себя уже в ЛЕ победителями. Эдак решили с грохотом корыто сменить. Только и там всё позорище повторится, по опыту прошлых лет...
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    Аид666
    1512792236
    сколько желчи... что-то не было столько гонора, когда в групповой этап ЛЕ сам Спартак не вывел... при всем уважении...
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    ologreds
    1694991778
    numo528472
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