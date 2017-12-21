Лига 1. «ПСЖ», «Монако», «Лион» и «Марсель» одержали победы

Завершились матчи 19-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» обыграл «Кан», «Монако» добился победы над «Ренном», «Марсель» одолел «Труа», а «Лион» переиграл «Тулузу».
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 – Кавани, 21; 2:0 – Мбаппе, 57; 3:0 – Бершиче, 81; 3:1 – Сантини, 90.
Голы: 1:0 – Фалькао, 20; 1:1 – Хазри, 59 (с пенальти); 2:1 – Кейта, 81.
Голы: 0:1 – Пеле, 14; 1:1 – Пайет, 31; 2:1 – Густаво, 66; 3:1 – Жермен, 84.
Голы: 0:1 – Фекир, 24 (с пенальти); 0:2 – Рафаэл, 90+3; 1:2 – Градель, 90+5.