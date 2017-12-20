Газзаев: «Оборона сборной России оставляет желать лучшего. Команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что линия обороны является самым слабым местом нынешней сборной России.

По словам специалиста, национальной команде пригодились бы Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие.

«У команды отличные вратари (помимо Акинфеева есть Лунев, Селихов, Габулов), хорошие атака и средняя линия. Но вот оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Конечно же, надо работать в данном направлении.

Если мы на что-то рассчитываем, оборонительные позиции надо усилить. Мое мнение – команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича», – сказал Газзаев.