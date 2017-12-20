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    • Газзаев: «Оборона сборной России оставляет желать лучшего. Команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича»

    Газзаев: «Оборона сборной России оставляет желать лучшего. Команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что линия обороны является самым слабым местом нынешней сборной России.

    По словам специалиста, национальной команде пригодились бы Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие.

    «У команды отличные вратари (помимо Акинфеева есть Лунев, Селихов, Габулов), хорошие атака и средняя линия. Но вот оборона оставляет желать лучшего… Тут и кроется главная проблема. Конечно же, надо работать в данном направлении.

    Если мы на что-то рассчитываем, оборонительные позиции надо усилить. Мое мнение – команде пригодился бы опыт Березуцких и Игнашевича», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 14:04
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    Комментарии (10)
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    lokomotyv
    1513768993
    пусть этот Газаев идет лесом со своими защитниками которых он назвал, какой опыт, я понимаю когда несколько лет назад еще может быть, они уже отыграли свое, лучше бы молодых наигрывали
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    lokomotyv
    1513769030
    а то всякие братья ,игнашевичи , васины, и т.д. сплош ная дырка
    Ответить
    shinnik
    1513770059
    Тузик прослышал про новые контракты "Братья И Го" Блин, уже 12 лет прошло..ты всё стрижёшь купоны...
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    acer2003
    1513770602
    Валерий Георгиевич, сколько можно петь эту песню, нужно давно забыть про Берёз и Игнаша и уже давно готовить новых..А не Васина и Кутепова
    Ответить
    OfaZavr
    1513786019
    нужно вперед смотреть а не без конца назад оглядываться, они уже не сегодня завтра карьеру завершат а он в сборную их, свое отслужили уже и пользу в лучшие годы принесли сейчас лучше бы о достойной смене сказал а не о том как стариков заставлять через силу на все фронта играть.
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    nemolod
    1513800158
    Когда в матче,пусть и неофициальном команда уже в первом тайме запросто получает два гола в свои ворота-это просто НИКАКАЯ оборона,но главный тренер человек упертый, берет игроков в сборную сначала по симпатии,а потом уже по необходимости,да и то не всегда! А когда нет выбора исключительно по спортивному признаку,происходит то,что происходит!
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    maygli
    1513805203
    Понятно, что они хотят закончить карьеру участием в чемпионате мира. Но лучше пусть опыт передадут молодым и шустрым.
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    lokomotyv
    1513866862
    видели мы уже этот опыт в лиги чемпионов, в России уже не то, а что со сборными? ******* этот газаев со своими дырками типа берез и ингашевича
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    ologreds
    1694991698
    numo529762
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