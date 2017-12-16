Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Челси» победил «Саутгемптон» и другие результаты

    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Челси» победил «Саутгемптон» и другие результаты

    В матче 18-го тура АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл» с минимальным счетом 1:0.

    Лондоны набрали 33 очка. Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Арсенал – Ньюкасл – 0:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Озил, 23.

    Брайтон – Бернли – 0:0

    Челси – Саутгемптон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Алонсо, 45+3.

    Уотфорд – Хаддерсфилд – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 — Качунга, 6; 0:2 — Муй, 23; 0:3 — Депуатр, 50; 1:3 — Дукуре, 68; 1:4 — Муй (с пенальти), 89.

    Удаления: Дини, 33 — Хогг, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2017 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LMI
    1513444481
    Вымучили победу нал "сороками". С реализацией моментов просто беда
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513447092
    Во фамилий Муй,Депуатр.
    Ответить
    ologreds
    1694991719
    numo529387
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+