АПЛ. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл», «Челси» победил «Саутгемптон» и другие результаты

В матче 18-го тура АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл» с минимальным счетом 1:0.
Лондоны набрали 33 очка. Сейчас команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Голы: 1:0 — Озил, 23.
Челси – Саутгемптон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — Алонсо, 45+3.
Уотфорд – Хаддерсфилд – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 — Качунга, 6; 0:2 — Муй, 23; 0:3 — Депуатр, 50; 1:3 — Дукуре, 68; 1:4 — Муй (с пенальти), 89.
Удаления: Дини, 33 — Хогг, 61.