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    • Президент «Реала Сосьедад»: «У нас есть подозрения, что сотрудники «Зенита» отдали файеры своим болельщикам»

    Президент «Реала Сосьедад»: «У нас есть подозрения, что сотрудники «Зенита» отдали файеры своим болельщикам»

    Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай считает, что сотрудники «Зенита» пронесли файеры на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Произошедшее в четверг – это позор. На матче было 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности.

    Каждого болельщика из России обыскали перед входом на стадион. У нас есть подозрения, что сотрудники «Зенита», которых их никто не обыскивал, отдали файеры своим болельщикам. Такое мнение мы высказали дисциплинарному комитету УЕФА. Надеемся, что будут приняты меры в отношении «Зенита», — сказал Аперрибай.

    Напомним, что УЕФА обвинил болельщиков «Зенита» в вандализме по итогам матча с «Реалом Сосьедад».

    «Зенит» заявил, что испанская команда выделила четыре стюарда на 700 болельщиков, что не соответсвует уровню матча.

    Источник: AS

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    14.12.2017 20:22
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    Комментарии (28)
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    Полная Канистра
    1513275549
    несколько сотрудников таскали ящики с файерами для 700 болельщиков каждому на руки по 2 штуки ВЫ БОЛВАНЫЕСЛИ У ВАС ТАМ ОЧКО ЖЖГЁТ ЛДА ПОБОЛЬШЕ ТОЛКАЙТЕ
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    Боцман59rus
    1513275571
    не мешало бы этому Хоакину немного апериипайя
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    Джой
    1513275673
    В таком случае,я думаю,что болельщики Реала переоделись в болел Зенита и подставили наш клуб. <<< Такой же бред что и стать*я
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    Полная Канистра
    1513275819
    НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ ПОРА ВСЮ ЭТУ МРАЗЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ РАЗМАЗАТЬ ЕЩЕ РАЗ
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    srg38
    1513276388
    Дзюба фаера пронес ректально
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    qawzsexdr
    1513277009
    Интересно сколько платят таким ,"заявителям" которые бредовые мысли озвучивают для того чтобы "очернить" нашу страну
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    Павелий
    1513281985
    Он просто не знает, как болельщики Зенита обычно проносят файеры на стадион! =)
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    ЖОРРО
    1513283787
    Жаль на стадионе нет видеокамер господин Аперрибай.....))))
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    OfaZavr
    1513325882
    сейчас в чем только не обвиняют Россию, конечно почему бы до кучи и это не приписать.
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    ologreds
    1694991734
    numo529189
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