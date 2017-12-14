Президент «Реала Сосьедад»: «У нас есть подозрения, что сотрудники «Зенита» отдали файеры своим болельщикам»

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай считает, что сотрудники «Зенита» пронесли файеры на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Произошедшее в четверг – это позор. На матче было 140 полицейских и 180 сотрудников службы безопасности.

Каждого болельщика из России обыскали перед входом на стадион. У нас есть подозрения, что сотрудники «Зенита», которых их никто не обыскивал, отдали файеры своим болельщикам. Такое мнение мы высказали дисциплинарному комитету УЕФА. Надеемся, что будут приняты меры в отношении «Зенита», — сказал Аперрибай.

Напомним, что УЕФА обвинил болельщиков «Зенита» в вандализме по итогам матча с «Реалом Сосьедад».

«Зенит» заявил, что испанская команда выделила четыре стюарда на 700 болельщиков, что не соответсвует уровню матча.