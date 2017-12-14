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    • «Зенит»: «На досмотр 700 болельщиков «Реал Сосьедад» выделил всего четыре стюарда»

    «Зенит»: «На досмотр 700 болельщиков «Реал Сосьедад» выделил всего четыре стюарда»

    Пресс-служба «Зенита» выступила с заявлением по инциденту с использованием пиротехники российскими болельщиками на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

    «По нашей информации, которая имеет фактические доказательства, для досмотровых мероприятий на гостевую трибуну служба безопасности «Реала Сосьедад» выделила всего четыре стюарда на 700 гостевых болельщиков, что, конечно, не соответствует уровню проведенного матча.

    Считаем, что в данной ситуации президент «Реала Сосьедад», скорее, должен быть заинтересован в исправлении недочетов в собственной системе безопасности на арене в целом. В свою очередь хотим отметить, что «Зенит» обеспокоен данной проблемой и уже направил запрос в Интерпол на получение фото и видео материалов для последующего принятия мер в отношении нарушителей.

    Очевидно, что многие договоренности по запуску болельщиков, достигнутые между клубами, были не исполнены испанской стороной. Наш клуб уже отправил соответствующе заявление в УЕФА, где изложена реальная картина, происходившего на игре», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Зенита».

    Напомним, что ранее президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай высказал мнение, что сотрудники «Зенита» пронесли файеры на стадион и потом отдали их болельщикам.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 20:34
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