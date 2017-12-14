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    • Моуриньо: «Почему не играет Мхитарян? Сейчас я доверяю другим игрокам»

    Моуриньо: «Почему не играет Мхитарян? Сейчас я доверяю другим игрокам»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян редко появляется на поле.

    «На скамейке запасных могут находиться только шесть полевых футболистов. Я стараюсь соблюдать баланс среди них.

    В последнем матча [против «Борнмута» в среду — прим. ред.] У меня в запасе были два защитника и Блинд, который может сыграть на разных позициях, был Янг, который играет на обоих флангах.

    Еще в заявке был полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд – второй форвард и вингер.

    В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если я выпускаю Мхитаряна, у меня не будет кого-то из этих игроков. Сейчас я доверяю другим – они заслуживают играть», — сказал Моуринью.

    В последних восьми матчах Мхитарян сыграл в одном 25 ноября, выйдя на замену на 71-й минуте против «Брайтона» (1:0). Ранее появилась информация о том, что хавбек может перейти в «Интер».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    14.12.2017 19:46
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    Комментарии (6)
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    Lester84
    1513270322
    Как там было, когда кого-то снимали с должности в нашем правительстве? Снят в связи с утратой доверия?)))
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    shinnik
    1513271312
    Арафоб.
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    ФК Факел
    1513283288
    Просто появились молодые игроки лучшего уровня чем он ! А ему успехов и найти себе другой клуб чтоб постоянно не сидеть на лавке
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    ologreds
    1694991734
    numo529186
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