Моуриньо: «Почему не играет Мхитарян? Сейчас я доверяю другим игрокам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян редко появляется на поле.

«На скамейке запасных могут находиться только шесть полевых футболистов. Я стараюсь соблюдать баланс среди них.

В последнем матча [против «Борнмута» в среду — прим. ред.] У меня в запасе были два защитника и Блинд, который может сыграть на разных позициях, был Янг, который играет на обоих флангах.

Еще в заявке был полузащитник Эррера, нападающий Ибрагимович, а также Рэшфорд – второй форвард и вингер.

В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если я выпускаю Мхитаряна, у меня не будет кого-то из этих игроков. Сейчас я доверяю другим – они заслуживают играть», — сказал Моуринью.

В последних восьми матчах Мхитарян сыграл в одном 25 ноября, выйдя на замену на 71-й минуте против «Брайтона» (1:0). Ранее появилась информация о том, что хавбек может перейти в «Интер».