АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Суонси», Руни принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в матче 17-го тура чемпионата Англии забил четыре безответных гола в ворота «Суонси».
В других встречах «Саутемптон» уступил «Лестеру», а «Эвертон» благодаря голу Уэйна Руни обыграл «Ньюкасл Юнайтед».
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Руни, 27.
Удаление: Шелви, 90+5.
Саутгемптон – Эвертон – 1:4 (0:0)
Голы: 0:1 – Марез, 11; 0:2 – Окадзаки, 32; 0:3 – Кинг, 38; 1:3 – Йошида, 61; 1:4 – Окадзаки, 69.
Суонси – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Силва, 27; 0:2 – Де Брюйне, 34; 0:3 – Силва, 52; 0:4 – Агуэро, 85.