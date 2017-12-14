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    • АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Суонси», Руни принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Суонси», Руни принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»

    «Манчестер Сити» в матче 17-го тура чемпионата Англии забил четыре безответных гола в ворота «Суонси».

    В других встречах «Саутемптон» уступил «Лестеру», а «Эвертон» благодаря голу Уэйна Руни обыграл «Ньюкасл Юнайтед».

    Англия. Премьер-лига. 17-й тур

    Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Руни, 27.

    Удаление: Шелви, 90+5.

    Саутгемптон – Эвертон – 1:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Марез, 11; 0:2 – Окадзаки, 32; 0:3 – Кинг, 38; 1:3 – Йошида, 61; 1:4 – Окадзаки, 69.

    Суонси – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Силва, 27; 0:2 – Де Брюйне, 34; 0:3 – Силва, 52; 0:4 – Агуэро, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 00:36
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    Комментарии (4)
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    Superviser77
    1513211159
    Саутгемптон-Лестер - "Битва самураев" )))
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    OfaZavr
    1513241859
    Эвертон за один вечер успел и с Саутгептоном и с Ньюкаслом сыграть да еще и победить везде)))
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    ologreds
    1694991739
    numo529102
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