Бундеслига. «Бавария» с минимальным счетом обыграла худшую команду чемпионата и другие результаты

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле одержала минимальную победу над «Кельном» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Роберт Левандовски.

В параллельных играх «Байер» выиграл у «Вердера», «Ганновер» проиграл «Герте», а «Шальке» одолел «Аугсбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Бавария – Кельн – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 60.

Байер – Вердер – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 11.

Герта – Ганновер – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Калу, 18; 2:0 – Калу, 45 2:1 – Бебу, 65; 3:1 – Торунарига, 83.

Шальке – Аугсбург – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ди Санто, 44; 2:0 – Бургшталлер, 47; 2:1 – Каюби, 64; 2:2 – Грегорич, 79 (с пенальти); 3:2 – Калиджури, 83 (с пенальти).

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