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    • Бундеслига. «Бавария» с минимальным счетом обыграла худшую команду чемпионата и другие результаты

    Бундеслига. «Бавария» с минимальным счетом обыграла худшую команду чемпионата и другие результаты

    В матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле одержала минимальную победу над «Кельном» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Роберт Левандовски.

    В параллельных играх «Байер» выиграл у «Вердера», «Ганновер» проиграл «Герте», а «Шальке» одолел «Аугсбург».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Бавария – Кельн – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 60.

    Байер – Вердер – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аларио, 11.

    Герта – Ганновер – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Калу, 18; 2:0 – Калу, 45 2:1 – Бебу, 65; 3:1 – Торунарига, 83.

    Шальке – Аугсбург – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ди Санто, 44; 2:0 – Бургшталлер, 47; 2:1 – Каюби, 64; 2:2 – Грегорич, 79 (с пенальти); 3:2 – Калиджури, 83 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 00:24
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    Комментарии (5)
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    AtticusFinch
    1513202075
    Все хозяева что ли выиграли))
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    ologreds
    1694991739
    numo529100
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