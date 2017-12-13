Червиченко серьезно опасается испанцев и французов на евроарене

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает жребий, который определил в пару «Спартаку» «Атлетик» из Бильбао, а «Локомотиву» – «Ниццу», легким для российских команд в Лиге Европы. По его словам, команды именно из Испании и Франции можно считать наиболее неудобными для россиян.

– Как вам жребий Лиги Европы, который выпал «Спартаку» – баски, полный стадион. Хотя сейчас «Атлетик» не так страшен…

– Испанцы и французы для наших команд всегда страшны. Любая команда из этих чемпионатов даже из нижней части турнирной таблицы способна обыграть наши лучшие клубы. Они просто играют в другой футбол, он у них более тонкий, техничный, более укольчатый что ли. Помните, как говорил Мохаммед Али, «Порхаю, как бабочка, жалю, как змея». Поэтому ни «Ницца», ни «Атлетик» для нас точно не подарок.