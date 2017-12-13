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    • Червиченко серьезно опасается испанцев и французов на евроарене

    Червиченко серьезно опасается испанцев и французов на евроарене

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает жребий, который определил в пару «Спартаку» «Атлетик» из Бильбао, а «Локомотиву»«Ниццу», легким для российских команд в Лиге Европы. По его словам, команды именно из Испании и Франции можно считать наиболее неудобными для россиян.

    – Как вам жребий Лиги Европы, который выпал «Спартаку» – баски, полный стадион. Хотя сейчас «Атлетик» не так страшен…

    – Испанцы и французы для наших команд всегда страшны. Любая команда из этих чемпионатов даже из нижней части турнирной таблицы способна обыграть наши лучшие клубы. Они просто играют в другой футбол, он у них более тонкий, техничный, более укольчатый что ли. Помните, как говорил Мохаммед Али, «Порхаю, как бабочка, жалю, как змея». Поэтому ни «Ницца», ни «Атлетик» для нас точно не подарок.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2017 10:34
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    juvseriy
    1513152747
    Такое ощущение что Червиченко админ бомбардира, только про него и слышно в новостях
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    shpilman
    1513157708
    как ПЧЕЛА!!! дурак лысый
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    hevbn 28
    1513167028
    С этим мнением абсолютно согласен.
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    Мясной Упырь
    1513168525
    Червь лярва
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    Алекс 914
    1513171638
    Червиченко нужно всерьез опасаться Макдональдс
    Ответить
    ologreds
    1694991742
    numo529035
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