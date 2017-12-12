Мутко: «То, что Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, — это спортивный подвиг»

Глава РФС Виталий Мутко оценил выступление ЦСКА в первой половине сезона чемпионата России.

«ЦСКА играет одним составом уже несколько лет, и надо отдать должное руководству клуба и тренеру; их много раз сбрасывали со счетов, но они умеют мобилизоваться.

Очень хорошая команда, старательная, но порой видно, что просто не хватает ресурса, еще бы одну замену, как говорится, передернуть затвор, но, с другой стороны, появилась молодежь — Константин Кучаев набирает, Саша Головин практически стал лидером команды.

Алану Дзагоеву не везло — была травма и вернулся он только к концу года; креативнейший парень, но не так часто играет. А то, что Сергей Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, — это просто спортивный подвиг, пример для других», – сказал Мутко.

Подопечные Виктора Гончаренко ушли на зимний перерыв в статусе пятой команды турнира.