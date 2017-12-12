Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «То, что Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, — это спортивный подвиг»

    Мутко: «То, что Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, — это спортивный подвиг»

    Глава РФС Виталий Мутко оценил выступление ЦСКА в первой половине сезона чемпионата России.

    «ЦСКА играет одним составом уже несколько лет, и надо отдать должное руководству клуба и тренеру; их много раз сбрасывали со счетов, но они умеют мобилизоваться.

    Очень хорошая команда, старательная, но порой видно, что просто не хватает ресурса, еще бы одну замену, как говорится, передернуть затвор, но, с другой стороны, появилась молодежь — Константин Кучаев набирает, Саша Головин практически стал лидером команды.

    Алану Дзагоеву не везло — была травма и вернулся он только к концу года; креативнейший парень, но не так часто играет. А то, что Сергей Игнашевич и братья Березуцкие столько лет играют на таком уровне, — это просто спортивный подвиг, пример для других», – сказал Мутко.

    Подопечные Виктора Гончаренко ушли на зимний перерыв в статусе пятой команды турнира.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Andrew01
    1513111887
    Это все из-за тебя и твоего лимита... высокие зарплаты не дают развиваться молодым, когда можно не напрягаясь насобирать на феррари или бэнтли и катать тёлочек по клубам. надо вообще запретить иностранцев и еще увеличить зарплаты, что-бы 1 год контракта а потом можно всю жизнь дома сидеть и ни чего не делать, думаю с таким подходом мы точно станем ЧМ (дальше пошла не переводимая на другие языки нецензурная лексика в адрес мудка)
    Ответить
    acer2003
    1513112534
    МуДко уже совершил свой спортивный подвиг, пожизненное отстранение от ОИ, пора на пенсию...
    Ответить
    cska-62
    1513113401
    Мутко, похоже, нанял всё-таки грамотного спичрайтера... :-)))
    Ответить
    Nerlinger
    1513114801
    Надо же, Впервые что то умное сказал. А так с менделем два сапога - пара
    Ответить
    XaXatyn
    1513115017
    Это как раз проблема ! Чтобы молодому игроку заиграть , старому надо уйти !
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1513115664
    Нет, это спортивный маразм. Защиту пора обновлять, и не всякими Васиными.
    Ответить
    ALEX ML
    1513128820
    передёрнуть бы тебя. Лакей Собчака. Хотя бы разок
    Ответить
    Aleksandr_1986_Spb_
    1513140818
    Это же беда, что люди далеко уже за 30 остаются одними из лучших в чемпионате. За последние лет 10 не появилось ни одного русского защитника высокого уровня...Плюс это же говорит об уровне чемпионата, ребята уже начали сдавать потихоньку, но они всё равно в команде лидере и при желании могут поиграть ещё не один год...
    Ответить
    OfaZavr
    1513155605
    должной смены нет в обороне вот и ставить их продолжают и они не могут закончить совесть не позволит команду с Васиным одним в защите оставить))
    Ответить
    ologreds
    1694991744
    numo528997
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+