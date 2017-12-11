Ребров заявил, что все в «Спартаке» довольны жребием в 1/16 финала Лиги Европы

Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что «Атлетик», с которым красно-белым предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, является крепкой командой. Страж ворот подчеркнул, что все в московском клубе довольны выпавшим жребием.

«Нельзя сказать, удачный жребий или неудачный. «Атлетик» – крепкая команда. Мы уже встречались с испанским клубом – «Севильей» – в Лиге чемпионов и сыграли на равных. В целом жребий хороший. Мы все довольны», – сказал Ребров.

Первый матче состоится в Москве 15 февраля. Ответный пройдет в Бильбао спустя семь дней.