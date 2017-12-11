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    • Ребров заявил, что все в «Спартаке» довольны жребием в 1/16 финала Лиги Европы

    Ребров заявил, что все в «Спартаке» довольны жребием в 1/16 финала Лиги Европы

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что «Атлетик», с которым красно-белым предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, является крепкой командой. Страж ворот подчеркнул, что все в московском клубе довольны выпавшим жребием.

    «Нельзя сказать, удачный жребий или неудачный. «Атлетик» – крепкая команда. Мы уже встречались с испанским клубом – «Севильей» – в Лиге чемпионов и сыграли на равных. В целом жребий хороший. Мы все довольны», – сказал Ребров.

    Первый матче состоится в Москве 15 февраля. Ответный пройдет в Бильбао спустя семь дней.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 17:23
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    Комментарии (4)
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    saf05
    1513005382
    Как всегда понтуются
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    raritet
    1513005857
    Спартаку повезло . Команда не уровень Ливерпуля. поэтому,думаю Спартак тут фаворит.
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    rahataim
    1513006417
    удачи
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    ologreds
    1694991753
    numo528867
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