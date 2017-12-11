Федун: «Атлетик» – интересный соперник, но, думаю, «Севилья» сильнее»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что соперник московской команды в 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» уступает в классе «Севилье», с которой красно-белые встречались на групповой стадии Лиги чемпионов и по сумме двух матчей победили со счетом 6:3 (5:1; 1:2).

«Атлетик» – интересный соперник, однако это не «Ливерпуль» и не «Арсенал». Думаю, «Севилья» сильнее, чем «Атлетик». Но – увидим. В феврале играть тяжело», – сказал Федун.

Первый состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.