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    • Федун: «Атлетик» – интересный соперник, но, думаю, «Севилья» сильнее»

    Федун: «Атлетик» – интересный соперник, но, думаю, «Севилья» сильнее»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что соперник московской команды в 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» уступает в классе «Севилье», с которой красно-белые встречались на групповой стадии Лиги чемпионов и по сумме двух матчей победили со счетом 6:3 (5:1; 1:2).

    «Атлетик» – интересный соперник, однако это не «Ливерпуль» и не «Арсенал». Думаю, «Севилья» сильнее, чем «Атлетик». Но – увидим. В феврале играть тяжело», – сказал Федун.

    Первый состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 16:51
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    Комментарии (7)
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    alexivanof197
    1513001535
    игра покажет. но усиления надо
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    Юрэс
    1513001925
    Да чё там тактично так говорить. Так и скажи : атлетик -Г. ....НО
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    maygli
    1513003551
    Господи, как они в такую холодрыгу играть будут?
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    ologreds
    1694991753
    numo528864
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