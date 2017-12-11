Глушаков: «Удовлетворен итогами жеребьевки, противостояние с «Атлетиком» будет интересным»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что его устраивает жребий в 1/16 финала Лиги Европы. По результатам жеребьевки подопечные Массимо Карреры встретятся с «Атлетиком». Капитан красно-белых ждет интересного противостояния с командой из Бильбао.

«Я удовлетворен итогами жеребьевки. Понятно, что легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным.

Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе. Я бы не сказал, что «Атлетик» непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз», – сказал Глушаков.

Первый матч пройдет 15 февраля в Москве. Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.