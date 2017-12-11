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    • Глушаков: «Удовлетворен итогами жеребьевки, противостояние с «Атлетиком» будет интересным»

    Глушаков: «Удовлетворен итогами жеребьевки, противостояние с «Атлетиком» будет интересным»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что его устраивает жребий в 1/16 финала Лиги Европы. По результатам жеребьевки подопечные Массимо Карреры встретятся с «Атлетиком». Капитан красно-белых ждет интересного противостояния с командой из Бильбао.

    «Я удовлетворен итогами жеребьевки. Понятно, что легких игр в Лиге Европы и Лиге чемпионов не бывает, противостояние будет интересным.

    Испанские команды всегда на хорошем счету в Европе. Я бы не сказал, что «Атлетик» непредсказуемая команда. Мне уже доводилось играть против басков в 2012 году, встретимся с ними еще раз», – сказал Глушаков.

    Первый матч пройдет 15 февраля в Москве. Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2017 15:58
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    Комментарии (3)
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    Алекc
    1512998397
    не пролететь бы Денис. сколько раз уже такое было... А так еще главное выиграть кубок России
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    OfaZavr
    1513007406
    сейчас Атлетик не такой как раньше плетется в середине таблицы, но их все равно недооценивать не стоит.
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    ologreds
    1694991753
    numo528859
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