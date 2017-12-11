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    Ловчев: «Не могу сказать, что «Спартак» хлопнул дверью»

    Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев считает, что ЦСКА провалил игру в обороне во встрече 20-го тура РФПЛ против «Спартака». По его словам, красно-белые выглядели сильнее своего соперника по этому матчу.

    «Не могу сказать, что «Спартак» хлопнул дверью и может со спокойной душой отправляться пить шампанское, но красно-белые в игре с ЦСКА были сильнее. Это однозначно. Даже в обороне Илья Кутепов выиграл все верховые мячи. Роман Зобнин неплохо сыграл слева. Когда Массимо Каррера увидел, что он в чем-то уступает Марио Фернандесу, то отправил против него Лоренцо Мельгарехо. И тот закрыл новоиспеченного защитника сборной России. Здесь уточню, что армейцы были не похожи на себя. «Спартак» же действовал на контратаках, и это у него получалось отлично.

    У армейцев выделю Игоря Акинфеева. Он и выручал несколько раз. К слабому звену отнесу, конечно, Виктора Васина. Разберем первый гол. Он зачем-то, в очередной раз, стал прыгать вместо того, чтобы двигаться к своим воротам, когда по правому флангу от него убегал Мельгарехо. Когда забивался второй гол, вина Васина не такая яркая, но тоже существенная. Из таких мелочей складывается общая картина матча.

    Еще один момент. Камера постоянно выхватывала наставника армейцев Виктора Гончаренко, который что-то выговаривал резервному арбитру. Игроки вторили своему главному тренеру. Они бы лучше подумали о том, что не создали ни одного момента и провалили игру в обороне!» – считает Ловчев.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2017 06:44
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1512969669
    Передавай привет своему коллеге Бубену-пусть лучше вообще теперь заткнется а не прогнозирует.
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    Сибирь за Спартак
    1512973567
    Я вообще вижу Мельгарехо бровочником, типа Фернандеса.
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    ologreds
    1694991755
    numo528815
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