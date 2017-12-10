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    • Серия А. «Наполи» не справился с «Фиорентиной» и другие результаты

    Серия А. «Наполи» не справился с «Фиорентиной» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 16 тура итальянской Серии А. «Наполи», некоторое время назад лидировавший в турнирной таблице, не смог дома обыграть «Фиорентину». Сейчас неаполитанцы идут вторыми, отставая от первого места на очко.

    В другом матче «Удинезе», в последние 10 лет ни разу не вылетавший в Серию В, но часто идущий возле зоны вылета, справился с новичком соревнования.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Наполи – Фиорентина – 0:0

    СПАЛ – Верона – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Черчи, 55 (с пенальти); 0:2 – Касерес, 69; 1:2 – Палоски, 86; 2:2 – Антенуччи, 87 (с пенальти).

    Удинезе – Беневенто – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Барак, 5; 2:0 – Лазанья, 41.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 18:52
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    Комментарии (5)
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    TaPaHTuHo
    1512921596
    все идет по плану!!!
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    mihail200606
    1512922365
    жаль.. необязательные потери у наполи.. так и будут вокруг да около чемпионства, пока не будут брать все очки там где должны их брать.
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    mishavandit
    1512922657
    Фиалки бросили играть, а могли Неаполь зацепить
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    Mordor13rus
    1512923643
    Поплыл Наполи
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    ologreds
    1694991759
    numo528751
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