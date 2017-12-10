Серия А. «Наполи» не справился с «Фиорентиной» и другие результаты

Состоялись очередные матчи 16 тура итальянской Серии А. «Наполи», некоторое время назад лидировавший в турнирной таблице, не смог дома обыграть «Фиорентину». Сейчас неаполитанцы идут вторыми, отставая от первого места на очко.

В другом матче «Удинезе», в последние 10 лет ни разу не вылетавший в Серию В, но часто идущий возле зоны вылета, справился с новичком соревнования.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Наполи – Фиорентина – 0:0

СПАЛ – Верона – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Черчи, 55 (с пенальти); 0:2 – Касерес, 69; 1:2 – Палоски, 86; 2:2 – Антенуччи, 87 (с пенальти).

Удинезе – Беневенто – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Барак, 5; 2:0 – Лазанья, 41.

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