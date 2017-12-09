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    • Манджукич и Игуаин – в атаке «Ювентуса» против «Интера»; Икарди – в основе гостей

    Манджукич и Игуаин – в атаке «Ювентуса» против «Интера»; Икарди – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и миланским «Интером».

    «Ювентус»: Щесны, Асамоа, Бенатиа, Де Шильо, Игуаин, Куадрадо, Кьеллини, Манджукич, Матюиди, Пьянич, Хедира.

    «Интер»: Ханданович, Брозович, Валеро, Весино, Д’Амброзио, Икарди, Кандрева, Миранда, Перишич, Сантон, Шкриньяр.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на «Ювентус-Стэдиум» в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    В «Интере» растет молодая звезда. Скоро о нем будут говорить все

    Источник: Twitter

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    09.12.2017 22:09
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    Комментарии (11)
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    insider_retro
    1512847067
    Какое блюдо на вечер субботы!!!! Игроков из представленных составов вполне хватило бы для укомплектование одной из версий сборной мира!!!..
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    Татарин за ЦСКА
    1512847357
    Вперёд,Интер. Зделай то,что не смог ФК Наполи!!!
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    nik_59
    1512848085
    Ювентус, надо!
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    +50/-50
    1512849723
    Интер очень опасен, особенно в свете той игры, которую показывает Юве. Поставлю на Интер.
    Ответить
    ologreds
    1694991766
    numo528658
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