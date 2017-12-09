Манджукич и Игуаин – в атаке «Ювентуса» против «Интера»; Икарди – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 16 тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и миланским «Интером».

«Ювентус»: Щесны, Асамоа, Бенатиа, Де Шильо, Игуаин, Куадрадо, Кьеллини, Манджукич, Матюиди, Пьянич, Хедира.

«Интер»: Ханданович, Брозович, Валеро, Весино, Д’Амброзио, Икарди, Кандрева, Миранда, Перишич, Сантон, Шкриньяр.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на «Ювентус-Стэдиум» в 22:45 по Москве.

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