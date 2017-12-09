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    • Бундеслига. «Боруссия Д» проиграла «Вердеру», «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и другие результаты

    Бундеслига. «Боруссия Д» проиграла «Вердеру», «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и другие результаты

    «Вердер» обыграл «Боруссию Д» в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

    Клуб из Вердера набрал 14 очков и подянлся на 16 строчку в турнирной таблице. «Боруссия» с 22 очками находится на седьмой строчке.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Айнтрахт – Бавария – 0:0 (0:1)

    Голы: 0:1 — Видаль.

    Боруссия Д – Вердер – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Эггештайн, 26: 1:1 — Обамеянг, 57; 1:2 — Селасси, 65.

    Гамбург – Вольфсбург – 0:0

    РБ Лейпциг – Майнц – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 — Кампл, 29; 1:1 — Куайсон, 39; 2:1 — Вернер (в пенальти), 45+3; 2:2 — Берггрин, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 19:24
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    Комментарии (3)
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    NapaS
    1512841932
    С Бошем надо прощаться. Это уже срочно.
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    SmilingDevil
    1512880265
    удивляет, пришёл хайнкенс с нчала октября до сих пор там около 7 побед и одно поражение....толи он гений, толи бавария старое берёт
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    ologreds
    1694991767
    numo528643
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