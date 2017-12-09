Бундеслига. «Боруссия Д» проиграла «Вердеру», «Бавария» обыграла «Айнтрахт» и другие результаты

«Вердер» обыграл «Боруссию Д» в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.
Клуб из Вердера набрал 14 очков и подянлся на 16 строчку в турнирной таблице. «Боруссия» с 22 очками находится на седьмой строчке.
С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур
Айнтрахт – Бавария – 0:0 (0:1)
Голы: 0:1 — Видаль.
Боруссия Д – Вердер – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Эггештайн, 26: 1:1 — Обамеянг, 57; 1:2 — Селасси, 65.
РБ Лейпциг – Майнц – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 — Кампл, 29; 1:1 — Куайсон, 39; 2:1 — Вернер (в пенальти), 45+3; 2:2 — Берггрин, 87.